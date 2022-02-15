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أبوظبي للإعلام تعلن عن انتهاء التعاقد مع شركة «ميديا سات» التابعة لمجموعة شويري
أبوظبي للإعلام تعلن عن انتهاء التعاقد مع شركة «ميديا سات» التابعة لمجموعة شويري
15 فبراير 2022 12:08

 أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ‏‏«أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انتهاء التعاقد مع «ميديا سات» إحدى شركات «مجموعة شويري»، لتعود الحقوق الحصرية ‏لخدمات مبيعات الإعلانات في المجال الترفيهي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي والإذاعة والنشر والمنصات الرقمية إلى أبوظبي للإعلام اعتباراً من فبراير 2022.
وستباشر أبوظبي للإعلام العمل بشكل وثيق ومباشر مع جميع عملائها من أهم العلامات التجارية، وشركات التسويق والإعلان ومشتري الوسائط الإعلانية والرقمية، بما ينعكس على تلبية متطلبات الشركاء وأصحاب المصلحة التجاريين.
وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة: «يشهد قطاع الإعلام والتسويق الإعلاني تغيرات متسارعة، خاصة فيما يتعلق بتوجه المعلنين نحو التركيز على منصات التواصل الاجتماعي والرقمي نظراً لإقبال الجمهور عليها، ولذلك نسعى للتحرك بشكل أسرع لتلبية توجهات السوق بتقديم حلول متكاملة عبر جميع منصاتنا الإذاعية، والتلفزيونية والتطبيقات الرقمية، ولدينا الثقة بفريق عمل أبوظبي للإعلام لتلبية متطلبات المعلنين بما يتماشى مع استراتيجيتنا التجارية».
ووجهت أبوظبي للإعلام الشكر لشركة «ميديا سات» على تعاونها خلال الفترة الماضية، وأكدت استمرارها في التركيز على توفير محتوى تفاعلي جاذب عبر مختلف منصاتها، بما يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، ويوفر للعلامات التجارية والمُعلنين فرصاً متميزة للوصول إلى أكبر قاعدة من الجمهور.
وستواصل أبوظبي للإعلام مسيرة الابتكار والتطوير في صناعة المحتوى بما ينعكس إيجاباً على مكانة الشركة الرائدة، وتقديم أفضل الخدمات، وستسهم هذه التحسينات التشغيلية في تعزيز مكانة أبوظبي للإعلام بتوفير أفضل السبل للوصول إلى الجمهور.
وكانت أبوظبي للإعلام قد أطلقت استراتيجيتها في العام 2020 الهادفة إلى إنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته وتطوير المحتوى الرقمي وتوسيع الشراكات التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكين المواهب الوطنية.

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