بحضور محمد بن زايد وأردوغان.. "توازن" و"SSB" التركية يتفقان على التعاون في مشاريع دفاعية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبرم مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" اتفاقية شراكة مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) بهدف التعاون في تنفيذ مشاريع دفاعية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، والدكتور إسماعيل ديمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، وسيتم بموجب الاتفاقية تكوين لجنة مشتركة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، تهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج التطوير المشترك، وتبادل برامج الأبحاث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين.