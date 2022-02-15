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شرطة أبوظبي تعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي والإلكتروني
شرطة أبوظبي تعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي والإلكتروني
15 فبراير 2022 11:02

أعادت شرطة أبوظبي 18مليون  درهم من محتالي النصب الهاتفي و الجرائم الإلكترونية إلى الضحايا وذلك من خلال مركز التواصل  بقطاع الأمن الجنائي والذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك ويضم عدة  بنوك محلية.
ودعت الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.
وأكدت اهتمامها المستمر بتعزيز التوعية  للمجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني، في ظل تنامي عدد ضحايا النصب الهاتفي والإلكتروني وذلك من خلال حملاتها التوعوية المتضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة، وتشمل منصاتها عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية وعبر أجهزة الصراف الآلي وإرسال الرسائل النصية وغيرها، ومخاطبة  كافة شرائح المجتمع، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
وأوضحت أن الإطاحة  بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع، إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول او الضغط في اجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر.
‏‎وحثت الجمهور على  الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عن طريق الرقم المجاني 8002626، أو بواسطة الرسائل النصية على 2828، أو عبر البريد الالكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو من خلال تطبيقها  الذكي، مؤكدة على أنه يتم التعامل مع هذا النوع من البلاغات بسرية تامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاحتيال المالي
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