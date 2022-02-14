19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
قصة صورة
المزيد
المبوب
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
النصر والجزيرة.. «مباراة بـ 347 هدفاً»!
«الدون» بريء من انقسامات غرفة «الشياطين»!
الوحدة وخورفكان.. «ظروف مختلفة»
«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»
الإمارات
الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
العاصمة أبوظبي
15 فبراير 2022 02:15
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي: الثلاثاء: الطقس: رطب صباحا شمالاً - غائم جزئيا إلى صحو ومغبر أحياناً نهاراً على المناطق المكشوفة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
الأربعاء: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحليةً خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئيا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس: الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئيا يصبح غائماً أحياناً ليلاً - ارتفاع في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة: الطقس: صحو إلى غائم جزئياً وغائماً أحيانا غرباً - ارتفاع أخر في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت : الطقس: مغبر قليلا وحار نهاراً - غائم جزئياً وغائما أحياناً غرباً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
الأرصاد
الأكثر قراءة
دنيا
مدير «مودرنا» يقدم توقعات مطمئنة بشأن «كورونا»
17 فبراير 2022
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
16 فبراير 2022
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
14 فبراير 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©