أردوغان: خمسون عاماً جديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات

أنقرة (الاتحاد)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، لافتاً إلى أن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين بدأت من خلال اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال أردوغان، في سلسلة تغريدات قبل بدء زيارته إلى الإمارات: «بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية، من خلال اللقاء الذي عقدناه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أنقرة في نوفمبر الماضي»، مضيفاً: «اليوم نتوجه إلى أبوظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا».

وتابع الرئيس التركي: «إن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها».

وقال: «نحن لا نفرّق بين أمننا واستقرارنا وأمن واستقرار جميع الدول الشقيقة في منطقة الخليج».

ولفت أردوغان إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، مع وصول حجم التجارة بينهما إلى 8 مليارات دولار، من بينها نحو 5.5 مليارات دولار لصادراتنا»، مضيفاً: كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا». وقال: «أنا على ثقة بأننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاماً الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها».

واختتم تغريداته قائلاً: «أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود لقاءاتنا بالفائدة والخير على الجميع».