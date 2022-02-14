جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم المتطوعين

حتا (وام)

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها السادسة 70 متطوعاً في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين شهادات التقدير، تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات.

وحضر التكريم الذي جرى وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، والدكتور محمد مسلم بن حم العامري، وتيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان، والمهندس جاسم جمعة المازمي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أهمية العمل التطوعي للشباب كونه يعزز انتماءهم ومشاركتهم في المجتمع، وينمي قدراتهم الشخصية والعلمية، ويتيح الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية نحو آفاق عالمية.

من جانبه، أكد فراس عزيز بن درويش أن للعمل التطوعي أهمية كبيرة وجليلة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الفرد والأسرة والمجتمع وفي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كافة، حيث يمثل العمل التطوعي تجسيداً عملياً لمبدأ التكافل الاجتماعي، باعتباره مجموعة من الأعمال الإنسانية والخيرية والمجتمعية، وأن العمل الإنساني والتطوعي يعد من أبرز الصفات السامية والنبيلة التي تفخر بها المجتمعات، ويعد ممارسة إيجابية تجسد أبلغ معاني التآزر والتماسك والتكافل الاجتماعي.

وأضاف فراس بن درويش أن التطوع بكل أشكاله يعد من عوامل توطيد عناصر الرفاه والاستقرار والسعادة في المجتمع وقيمة إنسانية نبيلة، وهو من أهم الركائز الأساسية لنهضة المجتمعات وتقدمها، مشيداً بمبادرات قيادة الدولة وتبنيها للعمل التطوعي، التي أسهمت في تعزيز التطوع في المجتمع والارتقاء به.