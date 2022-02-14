صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفداً برلمانياً بريطانيا، برئاسة ديفيد جونز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

واستعرض معاليه نتائج زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي للمملكة المتحدة مؤخراً، وأشاد بالموقف البريطاني الرسمي وموقف مجموعة الصداقة الإماراتية -البريطانية في البرلمان البريطاني، والذي يدين هجمات الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتعبير عن الرغبة بأن تعمل مجموعة الصداقة الإماراتية البريطانية في البرلمان البريطاني، ليتم تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تمتلك كامل الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وهي تمارس هذا الحق لمنع الأعمال الإرهابية الحوثية، مع استمرارها في الوقت نفسه بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً في التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز، فضلاً عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات، واستحداث منصب وزير دولة للتسامح وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد، والتوقيع على أرضها «وثيقة الأخوة الإنسانية» والاتفاق الإبراهيمي.

بدوره، أعرب ديفيد جونز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية والوفد المرافق له عن شكره وتقديره علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيداً بنهج دولة الإمارات وبالتطور الذي تشهده مسيرة الحياة البرلمانية.

وأكد أعضاء الوفد البرلماني الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيرين إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين من أجل خلق تعاون مشترك وتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود ودعم القضايا الدولية المشتركة، كما ثمن رئيس لجنة الصداقة الإماراتية البريطانية الزيارة الناجحة لوفد المجلس الوطني الاتحادي إلى المملكة المتحدة مؤخراً.

«الوطني» يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة 16 - 18 فبراير 2022م، تحت عنوان «التضامن العربي».

ويضم وفد المجلس المشارك: حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وأعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، وهم: ناصر اليماحي، وعبيد السلامي، وناعمة المنصوري، وعائشة ليتيم، وأحمد الشحي، كما يضم الوفد الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وحسب جدول أعمال المؤتمر، سيتم إلقاء كلمات خلال جلسة الافتتاح، لمعالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.