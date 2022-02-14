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الإمارات
علي النعيمي: الاتفاق الإبراهيمي يعكس ثوابت سياستنا
علي النعيمي ووليام فوكس خلال اللقاء (من المصدر)
15 فبراير 2022 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في مبنى البرلمان البريطاني، الدكتور ليام فوكس عضو مجلس العموم البريطاني رئيس مجموعة الاتفاق الإبراهيمي. حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان المهيري عضوي المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر اللقاء روضة العتيبة القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في لندن، وأحمد العبدولي رئيس قسم الشؤون السياسية. وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون البرلماني المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن الاتفاق الإبراهيمي يعكس ثوابت السياسة الإماراتية، وإرثها التاريخي في الانفتاح على كل دول العالم وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا، والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان، تبعاً لقيم ومبادئ التسامح دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأصيل في التمسك بالحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، وفق مقررات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي.
وقال: إن دولة الإمارات تعد نموذجاً في التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، وكانت هذه القيم من أهم دوافع توقيع الاتفاق الإبراهيمي، الذي يُعد فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السلام العادل، والشامل، والدائم في منطقة الشرق الأوسط. بدوره، أكد الدكتور ليام فوكس أن الاتفاق الإبراهيمي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو ركيزة أساسية نتطلع إلى أن يتم البناء عليها إقليمياً.

علي النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
البرلمان البريطاني
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