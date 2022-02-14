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الإمارات
«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب
أرشيفية
15 فبراير 2022 01:06
حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها بفعل الضباب، وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية بالدولة اعتبارا من الساعة 00:30.
وناشد المركز في بيان له مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور، متوقعا استمرار الضباب حتى الساعة 09:30 من صباح يوم غد الثلاثاء.
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