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«دستورية» الوطني تناقش سياسة «العدل» في التوجيه الأسري
«دستورية» الوطني تناقش سياسة «العدل» في التوجيه الأسري
15 فبراير 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، برئاسة عائشة محـمـد الملا رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، بحضور ممثلي الوزارة.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، والدكتورة حواء سعيد الضحاك، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، فيما حضرها من وزارة العدل وفد برئاسة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة.
ووجهت اللجنة العديد من الاستفسارات لممثلي وزارة العدل، وتم تبادل وجهات النظر حول بعض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع.
ويتضمن التقرير محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.

لمجلس الوطني الاتحادي
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