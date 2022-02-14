«الإمارات تبتكر».. المستقبل الآن

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت، أمس، فعاليات منتدى شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ومن ضمنها المنتدى الافتراضي «الشارقة تبتكر»، الذي يسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات وجهات حكومة دولة الإمارات من أفكار وابتكارات تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمنصة ترحب بكل المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، وذلك في مبنى كليات البنين بجامعة الشارقة.

ويهدف شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وهو جزء من فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الخروج بمبادرات وابتكارات مستقبلية تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً المقبلة. وعملت لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، برئاسة أحمد السويدي رئيس اللجنة، على تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل حول الابتكار، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة التي تعرض أحدث ابتكاراتها وأفكارها.

وقدم عدد من الجهات الحكومية المشاركة في المعرض عددٍ من الابتكارات، والمشاريع التي في أغلبها تم توظيف الذكاء الصناعي، من أجل جعل مهماتها وخدماتها متيسرة للجميع، وبصفة وجودة أفضل.

وتأتي فعاليات أسبوع الابتكار في إمارة الشارقة لتقدم أساليب تعلم وتطوير رقمية مختلفة تتماشى مع ثقافة كل مؤسسة وأساليب تعلم تتناسب مع مختلف الأفراد والقادة داخل المؤسسات، مثل (التعلم عن طريق الألعاب التطويرية - المحاكاة المؤسسية - تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز- تكنولوجيا الكاميرا 360). وقالت منى الصوفة ملازم أول من أكاديمية العلوم الشرطية من أحدث المشاريع التي تقدمها الأكاديمية مشروع «التطوير الرقمي للكفاءات»، كأحد أهم المشاريع التي تهدف الي تطوير أكثر من 4500 مشارك ومشاركة في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية.

سعود الشامسي

ومن جهته، أكد الرقيب أول المهندس سعود الشامسي من القيادة العامة في شرطة الشارقة، أن الابتكار نهج تسير عليه القيادة بناءً على توجهات الدولة، وتحدث عن مشروع البلاغات الأمنية الذكية، وهي عبارة عن أجهزة يتم تركيبها في دوريات الشرطة لإعطاء كافة البيانات عن كل دورية، والتقارير التي تصدرها، كما يتم ربطها بكاميرات ذكية يتم من خلالها التواصل مع الدورية بشكل مباشر من قبل غرفة العمليات، ويساهم المشروع في عملية سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى ابتكار كاميرا عالية الدقة يضعها العسكري في حالة القيام بعملة، وتستطيع تصوير وتسجيل أي محادثة، كما يمكن تعقبها قبل غرفة العمليات والولوج إليها في أي وقت.

من جهته، تحدث أمين الزرعوني المدير التنفيذي في شركة سحاب إحدى شركات الشارقة لإدارة الأصول عن مشاركة الشركة في الفعالية بمشروع العامل المتصل، حيث استحدثت الفكرة من تبني «إنترنت الأشياء» في مختلف المجالات، لضمان سلامة العمال وتحسين الإنتاجية وعمليات الشركة.

أمين الزرعوني

القفاز الذكي

قدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشروع القفاز الذكي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع خريجات كليات التقنية بالشارقة. وقالت بدور عبد الحميد خريجة كليات التقنية العليا بالشارقة تخصص الهندسة الكهربائية، والتي عملت على تنفيذ المشروع مع مجموعة من الخريجات: إن القفاز الذكي للتفتيش يهدف إلى تطوير آلية الرقابة، والتفتيش على نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وعلى الزوار، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عملية التفتيش.ويحتوي القفاز على كاميرا ذات جودة عالية لالتقاط الصورة والمقاطع، وتقوم بتخزينها في الذاكرة وإرسالها إلى البرنامج لمقارنة أنواع الحبوب الممنوعة، وشريحة إلكترونية بها عدد مفاتيح يتم من خلالها التحكم بالأجهزة الموجودة بالقفاز، بالإضافة إلى شريحة إلكترونية أخرى تعمل على كشف المعادن والهواتف الإلكترونية والمواد الحادة، فضلاً عن شريحة إلكترونية لقياس ارتفاع دقات القلب وحرارة الجسم غير المبررة، نتيجة للارتباك أو محاولة التهريب.

سعود بن سلطان القاسمي: الإبداع والابتكار نهج الشارقة

زار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والتي تُقام في كليات البنين في جامعة الشارقة من 14 حتى 18 فبراير الجاري.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أهمية دعم الابتكار والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن نهج الابتكار والإبداع الذي تسير عليه إمارة الشارقة ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يدعم الابتكار والإبداع والمبدعين، ويوفر بيئة حاضنة لهم. وتجول الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وأسماء بن طليعة في أروقة المعرض، واطلعا على أبرز الابتكارات التي نفذتها الجهات المشاركة ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، حيث تمثل هذه الابتكارات خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في الشارقة ودولة الإمارات.