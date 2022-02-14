«دبي لخدمات الإسعاف» تطلق مشاريع ابتكارية

دبي (الاتحاد)

تستعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لأسبوع الابتكار بإطلاق حزمة من المشاريع المختلفة طوال الفترة من 22 - 28 من هذا الشهر، تزامناً مع شهر الابتكار الحدث الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين، ويهدف لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع المؤسسات بكافة قطاعاتها والمجتمع، على المساهمة في تصميم وتطوير مبادرات نوعية تصنع مستقبلاً يقوده التغيير، لتكون الإمارات سباقة في إدارة وطرح المبادرات الابتكارية على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في «الإمارات تبتكر 2022» تعزيزاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من الدول المُلهمة والمحفزة التي تشجع على الابتكار، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية.

حزمة

يحمل أسبوع الابتكار في إسعاف دبي حزمة من المشاريع والمبادرات والجلسات المعرفية حول الابتكار وعلاقته بتطوير وريادة العمل الحكومي وحول التقنيات المبتكرة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما سيتم توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي تدعم الابتكار المؤسسي، وتسهم في استشراف المستقبل، بالإضافة إلى تفعيل «الابتكار التشاركي» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن في فعالية مشتركة تقام في أفضل أيقونة للابتكار «إكسبو 2020 دبي»،

كما يتضمن الأسبوع إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات والآليات المبتكرة التي ستعلن عنها المؤسسة قبل انطلاق الحدث.