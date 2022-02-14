«صحة دبي» تستعرض أحدث التطبيقات الذكية لتشخيص الحالة النفسية

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في «الإمارات تبتكر في إكسبو»، أحدث ما وصل إليه التطبيق الذكي مايندسباير - الذي يُعد نقلة مهمة في تشخيص وعلاج الأفراد الذين يعانون الاكتئاب، وأولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمشكلات وضغوطات نفسية متنوعة.

وكانت «الهيئة» قد تبنت التطبيق وتطويره، الذي ابتكره مجموعة من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، بعد فوز التطبيق في المسابقة التي نظمتها «صحة دبي» في (هاكاثون) منتداها الصحي عام 2019.

تقول الدكتورة عائشة البسطي استشاري طب الأسرة ونائب رئيس لجنة الصحة النفسية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في «الهيئة»: «شهد التطبيق تطوراً هائلاً، حيث تحول من رصد الحالة النفسية للأشخاص، عن طريق الكتابة، إلى رصدها عن طريق الصوت».