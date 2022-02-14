19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«صحة دبي» تستعرض أحدث التطبيقات الذكية لتشخيص الحالة النفسية
«صحة دبي» تستعرض أحدث التطبيقات الذكية لتشخيص الحالة النفسية
15 فبراير 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في «الإمارات تبتكر في إكسبو»، أحدث ما وصل إليه التطبيق الذكي مايندسباير - الذي يُعد نقلة مهمة في تشخيص وعلاج الأفراد الذين يعانون الاكتئاب، وأولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمشكلات وضغوطات نفسية متنوعة.
وكانت «الهيئة» قد تبنت التطبيق وتطويره، الذي ابتكره مجموعة من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، بعد فوز التطبيق في المسابقة التي نظمتها «صحة دبي» في (هاكاثون) منتداها الصحي عام 2019.
تقول الدكتورة عائشة البسطي استشاري طب الأسرة ونائب رئيس لجنة الصحة النفسية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في «الهيئة»: «شهد التطبيق تطوراً هائلاً، حيث تحول من رصد الحالة النفسية للأشخاص، عن طريق الكتابة، إلى رصدها عن طريق الصوت».

صحة دبي
دبي
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©