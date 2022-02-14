«جامعة زايد».. استخدام التكنولوجيا في التعليم

دبي (الاتحاد)

تنظم جامعة زايد للأسبوع الثالث على التوالي أنشطة وفعاليات عدة في مجال الابتكار العلمي ضمن «شهر الإمارات للابتكار 2022»، وتركز معظم الأنشطة لهذا الأسبوع على استخدام التكنولوجيا في التعليم والأبحاث، إذ استهل الأسبوع بورش عمل افتراضية في علم البرمجيات باستخدام لغتي «آر وبايثون»، في تصنيف البيانات وعرض الأنماط المتنوعة في مختلف المجالات، وورشة أخرى عن الرفاهية الرقمية، وهو مصطلح يدل عن التوازن الرقمي، أي كيفية استخدام التقنيات الحديثة بشكل ذكي لا يؤثر سلباً على الصحية الجسدية والنفسية للأفراد.

أما في حرمي الجامعة، فنظمت كليتا العلوم الصحية والطبيعية وكلية الابتكار التقني بالتعاون أنشطة ومسابقات في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا بعنوان: «صالة ألعاب الدماغ - البقاء للأقوى».

ونظمت إدارة المكتبات بالجامعة ورشتي عمل: الأولى عن البيانات المفتوحة وكيفية إدارتها واستخدامها في مختلف الأبحاث الأكاديمية بشكل مبتكر وفعال، ومبادرة أخرى أطلق عليها «سكولرز جامعة زايد»، وهي عبارة عن منصة لمخزون رقمي لجميع الأبحاث العلمية في جامعة زايد، يتضمن الأبحاث التي أُجريت والتي تجرى حالياً، وتعطي هذه المنصة مجالاً للطلبة الأساتذة، وغيرهم لخلق شراكات تعاون.

تعاون

أنتج تعاون بين إدارتي الابتكار التعليمي وإدارة التسهيلات الطلابية بالجامعة عن توفير تقنية جديدة تسهل على الطلبة من أصحاب الهمم اختيار الصيغة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم في عرض دروسهم من ضمن 7 صيغ مختلفة، كمثال عن ذلك اختيار تنزيل الدروس في صيغة البرايل أو تسجيل صوتي أو بي دي إف، وغيره.

من جهتها، نظمت كلية الإدارة ورش عمل عن استشراف المستقبل بشكل مبتكرو تزويد الطلبة بالأدوات التي تساعدهم في ذلك كورشة بعنوان: «التفكير الإيجابي المبتكر»، وهي ورشة عمل تستكشف استخدام علم النفس الإيجابي لدفع التفكير الإبداعي، وورشة «طرق مبتكرة للاستجابة لأزمات المستقبل»، وهي ورشة عن الطرق المبتكرة للاستجابة للأزمات المستقبلية انطلاقاً من تجربة دولة الإمارات في مواجهة وباء «كورونا».