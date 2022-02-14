«العدل» تنظم 9 فعاليات ابتكارية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

استعرضت وزارة العدل، خلال احتفالها بشهر الابتكار للوزارة لعام 2022، 9 فعاليات ابتكارية، وتناولت الأولى «المشاركة في هاكاثون الإمارات 2002»، والتي تستهدف الجمهور المشارك في الهاكاثون مع الفرق المشاركة، وذلك من خلال تحدي المساعد القانوني الافتراضي. وتناولت الفعالية الثانية «إطلاق متحف الابتكار الافتراضي» والذي يستهدف الموظفين والجمهور معاً، حيث يوفر المتحف فرصة لزائري موقع وزارة العدل للتعرف على أهم ابتكارات الوزارة بأسلوب الـ 360.

وجاءت الفعالية الثالثة حول «استشراف مستقبل قطاع العدالة»، وهي عبارة عن ملتقى مشترك مع وزارة الداخلية حول استشراف مستقبل قطاع العدالة وسبل تعزيزه بوسائل ابتكارية. والفعالية الرابعة «البحث العلمي والابتكار في القانون»، والتي تستهدف الجمهور الداخلي والخارجي لمجتمع القانونيين، وذلك تحت رعاية معهد التدريب القضائي، حيث يتم استعراض المشاريع والأبحاث العلمية التي حصلت على المراكز الأولى في مسابقة البحث العلمي والابتكار في القانون.

وتناولت الفعالية الخامسة «إطلاق الموجه الأسري الافتراضي»، مستهدفة الموظفين والجمهور، الذي يقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الاستشارات الأسرية والرد عليها ضمن النظام مع توفير الخصوصية التامة. بينما تناولت الفعالية السادسة «سباق المشاريع الابتكارية»، مستهدفة بذلك الجمهور الداخلي لموظفي وزارة العدل، بعرض المشاريع الابتكارية الناتجة عن مخرجات مشروع تأهيل الابتكار وتقييم هذه المشاريع.

مختبر

جاءت الفعالية السابعة بعنوان «مختبر تطوير نظام الكاتب العدل»، مستهدفة بذلك الموظفين ورواد الأعمال، وذلك من خلال مختبر ابتكار افتراضي لتطوير نظام الكاتب العدل باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وحلت في المرتبة الثامنة فعالية «ملتقى الابتكار في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية»، للجمهور الداخلي والخارجي للقانونيين، وذلك عبر ملتقى افتراضي يتناول محاور استشرافية لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية وجودة حياة المجتمع وتأثير الابتكار في دعم هذه التوجهات. أما الفعالية التاسعة، فتتعلق بـ «تكريم خبراء الابتكار والمقترحين» لتكريم المشاركين في دورة تأهيل خبراء معتمدين في الابتكار والموظفين المتميزين في تقديم الأفكار الابتكارية ضمن منصة الابتكار 2071.