«شؤون الوطني» تنظم «المعرض المصغر للانتخابات»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وانطلاق فعالياته المواكبة لشهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، تستعرض وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، مبادراتها المبتكرة التي تتضمن عدداً من المحاور النوعية والفريدة.

يأتي ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض الابتكار المقام في جامعة الشارقة خلال الفترة من 14 وحتى 18 فبراير 2022م بمبادرة «المعرض المصغر للانتخابات» التي حرصت من خلالها على توظيف أفضل التقنيات الحديثة للارتقاء بمعرفة العملية الانتخابية وبالعمل البرلماني وإنجازاته، وفي مقدمتها: نظام التصويت الإلكتروني، ورحلة العملية الانتخابية، وخريطة المراكز الانتخابية، ومبادرة «أنت في المجلس الوطني الاتحادي» بتقنية الواقع الافتراضي.

مبادرات

تستعرض الوزارة ضمن مشاركتها عدداً من المبادرات الابتكارية، والتي تتضمن تعريفاً بالأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ودورها في تسريع العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، من خلال «نظام التصويت الإلكتروني» الذي اعتمد منذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2006.

وضمن مبادرة «رحلة العملية الانتخابية»، يشارك الزائرون لمعرض الابتكار في جامعة الشارقة في رحلة من خلال شاشة تفاعلية ذكية، تستعرض رحلة العملية الانتخابية وتفاصيلها، حيث يمكن للزائر عيش تجربة الانتخابات في مدة لا تزيد على خمس دقائق، مما يسهم في رفع الوعي بأساسيات وإجراءات ومراحل العملية الانتخابية.

كما توفر الوزارة خريطة تفاعلية لدولة الإمارات تظهر فيها المراكز الانتخابية من خلال مبادرة «خريطة المراكز الانتخابية»، والتي تمكن المشاركين من الاطلاع على إحصائيات المراكز الانتخابية في الدولة، ونسب تصويت الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

