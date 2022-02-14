نايف الجناحي أول طبيب استشاري إماراتي في «التشريح الرقمي»

منى الحمودي (أبوظبي)

أعرب الدكتور نايف حسن الجناحي، استشاري طب الأشعة الشرعي «التشريح الرقمي»، عن فخره كونه أول طبيب إماراتي مُرخص في منطقة الشرق الأوسط في طب الأشعة الشرعي، والذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات الطبية، وقال: تأتي تقنية التشريح الرقمي التي بدأت دائرة الصحة أبوظبي باستخدامها، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز استجابة أبوظبي القيادية في التعامل مع الجائحة والتصدي لها من خلال توظيف الابتكار وتبني التقنيات الطبية الحديثة، والتي تسهم في ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن أبوظبي من أوائل البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا واليابان، وغيرها التي تستخدم التشريح الرقمي، وهو عبارة عن تقنية تصوير رقمي غير جراحية، باستخدام تقنيات التصوير الإشعاعي السريري «الأشعة المقطعية، التصوير المغناطيسي»، تستخدم في مجال الطب الشرعي لعرض صور أعضاء الجسم بتقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد الإصابات والكسور بشكل دقيق، والكشف عن أي نزف دموي في الجمجمة أو تجاويف الجسم، والكشف عن الأمراض ونوعية وظروف الوفيات والإصابات، ما يسهم في تحديد سبب الوفاة، دون الحاجة إلى إخراج الجثة من «كيس الإخلاء» أو إجراء التشريح الفعلي التقليدي.

ولفت الدكتور نايف الجناحي إلى أن التشريح الرقمي يساند عملية التحقيق الطبي في حالات الوفيات بأنواعها، كما يحافظ على خصوصية المتوفى، كون أن التشريح الرقمي يتم أثناء وجود الجثة في الكيس دون إخراجه منها، منوهاً أنه خلال عمليات «التشريح الرقمي» أو المسح الإشعاعي لجثامين الوفيات، يخضع جسد المتوفى للأشعة المقطعية التي يتم إجراؤها من فريق مؤهل، وفقاً للبروتوكولات واللوائح، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية التي تحترم قدسية الجثث وتحافظ على خصوصيتها.

وأشار إلى أن أبوظبي بدأت باستخدام تقنية التشريح الرقمي بداية عام 2020 مع بدء انتشار الجائحة، وقد نجحنا في تكوين فريق عمل متخصص في التشريح الرقمي، يضم 6 فنيي أشعة، منهم أربعة مواطنين، حيث تم التعامل مع أكثر من 1000حالة، وبلغ الوقت المستغرق لمسح الجثة عن طريق التشريح الرقمي من 4 إلى 8 دقائق.

وأشار إلى أن عملية التشريح الرقمي ما بعد المسح تتم عن طريق نظام خاص يستغرق ما بين 15 إلى 30 دقيقة لإظهار جميع المعلومات عن الجثمان، والتي تعتبر معلومات عالية الدقة في فترة قصيرة جداً، بعكس التشريح التقليدي الذي كان يستغرق وقتاً وجهداً ويحتاج للتعامل بالتشريح المباشر مع جثة المتوفى.

وأفاد الدكتور نايف الجناحي بأن التشريح الرقمي كان له دور كبير في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، خصوصاً أثناء انتشار جائحة «كوفيد-19»، مما ساهم في ضمان صحة وسلامة العاملين في التشريح، لافتاً إلى أن التشريح الرقمي قادر على إظهار بعض الأمراض المعدية، من خلال رصد التغييرات على أعضاء الجسم مثل الرئة والإصابة بـ«كوفيد-19»، ويتم إبلاغ المسعفين والعاملين للتعامل مع الجثة بشكل خاص وأخذ احتياطاتهم أثناء نقلها.

الجناحي في سطور

يمتلك الدكتور نايف حسن الجناحي، خبرة تزيد على 21عاماً في مجال الطب وطب الأشعة، حيث بدأ مسيرته الدراسية بحصوله على بكالوريوس طب وجراحة وتوليد من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا 2006، وحصل على الزمالة الكلية الملكية البريطانية للأشعة التشخيصية 2010-2015، وماجستير في الأشعة التشخيصية من جامعة سنغافورة الوطنية «2010-2015» وزمالة الإكلينيكية في التشريح الرقمي بأستراليا « 2016-2017». وفي عام 2018، حصل على ماجستير في طب الأشعة الشرعي «التشريح الرقمي» من جامعة ليستر- بريطانيا، والزمالة الإكلينيكية في التشريح الرقمي- ليستر« 2019-2018». وعمل الدكتور نايف الجناحي في وقت سابق كطبيب أشعة تشخيصية في المستشفى الجامعي بسنغافورة«2010- 2015»، وعمل كمتخصص في التشريح الرقمي بمعهد «فكتوريا للطب الشرعي»- ملبورن بأستراليا «2016-2017»، كما عمل كمتخصص في التشريح الرقمي بجامعة «ليستر - قسم الطب الشرعي» بريطانيا «2018-2019» ومحاضر بجامعة ليستر في بريطانيا لطلبة الدراسات العليا في تخصص التشريح الرقمي عام «2018-2019»، كما يعد مساهماً في تحديد هوية ضحايا الكوارث بحسب منظومة الإنتربول. ويعتبر المؤسس للتشريح الرقمي بالمشرحة المركزية في أبوظبي 2020، وهي الفترة التي حرص خلالها على إنشاء فريق عمل وتدريبهم على المسح الإشعاعي بالمشرحة المركزية.