أطباء «توام» ينقذون طفلاً من السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

أنقذ أطباء مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حياة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد أن أزالوا عدة أورام من كليته ورئتيه وبطنه.

وقد راجع الطفل الفلبيني قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد أن واجه صعوبة في التنفس، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود ورم في كليته اليسرى، انتشر إلى رئتيه.

ونظراً للطبيعة الحرجة لحالته، خضع الطفل لخطة علاج كيماوي فورية لمحاولة القضاء على الأورام، وبعد ستة أسابيع تحسنت حالته بشكل ملحوظ، وتم نقله إلى جناح أورام الأطفال بالمستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الطبية، وإجراء المزيد من الفحوص.

وفي ضوء نتائج الفحوص اكتشف الأطباء أن عدداً من الأورام لا تزال نشطة، فقرروا إجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، تكللت بالنجاح، وتمكن الأطباء على إثرها من إزالة جميع الأورام في الكلى، وجميع الأورام المحيطة بالأوعية، وداخل الوريد الرئيس في البطن.

وأكد الدكتور نجم أحمد محمد أحمد أوان، اختصاصي أمراض الدم والأورام في مستشفى توام، أن شركة «صحة» تولي الأطفال أهمية كبيرة، وتحرص على تقديم رعاية صحية عالية المستوى لهم، والمحافظة على صحة الطفل الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن إنشاء مركز وحدة الأورام للأطفال في مستشفى توام، يأتي في إطار العناية المتميزة التي توفرها «صحة» للأطفال، إذ يُعد المركز أحد أفضل مراكز علاج السرطان المتخصصة في علاج أورام الأطفال في الإمارات وقال إن مستشفى توام يقدم خدمات جراحية عالمية المستوى في مجال السرطان والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، والتي يتم إجراؤها جميعاً، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ويستخدم المستشفى أحدث التقنيات لتشخيص السرطان، وتحديد مرحلته، ومراقبته، إلى جانب أحدث خدمات علوم الأمراض، لرعاية المرضى من جميع الأعمار.

من جانبه قال الدكتور هلال متى، استشاري ورئيس جراحة الأطفال، في مستشفى توام، إنه تم إزالة الأورام من بطن الطفل، بما في ذلك الجزء الذي يحيط بالأوعية، وكان داخل الوريد السفلي (الوريد الرئيسي للبطن)، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح بفضل التشخيص المتقدم، على أيدي فريق متخصص من الجراحين الذين يتعاملون مع حالات معقدة، وفق خطط علاجية متميزة لكل حالة.

وأضاف أن حالة الطفل تتحسن باستمرار، ويخضع للمراجعة الدورية مع فريق الأورام في مستشفى توام للاطمئنان على حالته.

جهود إنقاذ

قالت والدة الطفل: إن الله تعالى سخر الأطباء في مستشفى توام لينقذوا حياة ابنها، إذ كانت العملية ناجحة بفضل الله، ومن ثم بفضل فريق مستشفى توام، معربة عن امتنانها لهم على ما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة ابنها.