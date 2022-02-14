«المرزوم» تمدد فترة استقبال الصقارين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت محمية المرزوم للصيد عن تمديد فترة استقبال الصقارين وهواة الصيد التقليدي ضمن موسمها السابع، لغاية 28 فبراير الجاري، وذلك نظراً لحجم الإقبال المتزايد.

وقال أحمد بن هياي المنصوري، مدير محمية المرزوم للصيد، إن المحمية ومنذ انطلاق موسمها السابع في الأول من نوفمبر الماضي وبالتزامن مع حملة «الإمارات.. أجمل شتاء في العالم»، سجلت ارتفاعاً في أعداد الزوار وحجوزات المبيت في الخيام التقليدية التي توفرها المحمية، لقضاء تجربة تراثية سياحية فريدة من نوعها، مؤكداً أن المحمية تعد الأولى من نوعها عالمياً لصيد الحبارى والظبي والأرانب بالطرق التقليدية، إذ توفر مقناص للصيد بالصقور والسلوقي وسط بيئة ملائمة وآمنة في مساحة تبلغ 923 كيلومتراً مربعاً، وضمن إطار الصيد المستدام، ووفقاً لقانون الصيد في إمارة أبوظبي.

وأشار المنصوري إلى أن المحمية حرصت خلال هذا الموسم على تعريف السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بشتاء الإمارات المعتدل، وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها، من الأفراد والأسر والمجموعات السياحية، مضيفاً أنه يمكن للزوار خلال زيارة المحمية التعرف على النباتات والحيوانات البرية التي تعد منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي موئلاً لها، والتنقل وسط الكثبان الرملية باستخدام السيارات التقليدية وسيارات الدفع الرباعي، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة ومناخ دولة الإمارات الدافئ والمنعش في فصل الشتاء، وتحرص المحمية على حماية عناصرها الحيوية والجيولوجية، وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتخصيص المحمية كموئل للصقارة بالأسلوب التقليدي، كما تتيح الفرصة للعلماء والباحثين لإجراء الدراسات الميدانية.

وأوضح المنصوري أن محمية المرزوم تقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتبعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة أبوظبي، وتستقبل الزوار في موسم الصيد، لمدة 7 أيام أسبوعياً، وذلك خلال فترتين للصيد في اليوم (صباحية ومسائية)، حيث يتم استقبال رواد المحمية وزوارها ضمن فرق للصيد، بحيث يكون مع كل فريق صيادان محترفان.