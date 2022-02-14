سفير الإمارات لدى أنقرة لـ«الاتحاد»: الإمارات وتركيا ترسمان خريطة طريق مفعمة بالتفاؤل
سعيد ثاني حارب الظاهري
15 فبراير 2022 00:39
يسرى عادل (أبوظبي)
أكد سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركية، أن الإمارات وتركيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على مختلف المستويات، مؤكداً أن هذه العلاقات سترسم خريطة طريق مفعمة بالتفاؤل على البلدين والمنطقة بشكل عام. ولفت الظاهري، في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»، إلى حرص المسؤولين في كلا البلدين على تعزيز التعاون، مشدداً على وجود قناعة مشتركة بأهمية تطوير علاقات التعاون ودفعها إلى الأمام، على المستويات السياسية والاقتصادية. ونوّه بأن استراتيجية السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز إلى بناء الجسور والحوار البناء والمشاركة الإيجابية، وبالتأكيد سيكون لتطور العلاقات مع الجمهورية التركية إسهام في دفع العلاقات الشعبية والثقافية والسياحية قدماً، فدولة الإمارات والجمهورية التركية ترتبطان بعلاقات ثقافية واقتصادية كبيرة تعود إلى عقود، وقد ناقشت القيادتان سبل تطوير كافة العلاقات في هذا الجانب.
زخم
وقال الظاهري: «إن دولة الإمارات والجمهورية التركية ترتبطان بعلاقات وثيقة على مختلف المستويات، ونتطلع خلال الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة اليوم لتعزيز الزخم في العلاقات الذي حدث في ضوء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنقرة في نوفمبر الماضي، ونحن نرى أنّ هذه العلاقة سترسم خريطة طريق مفعمة بالتفاؤل على البلدين والمنطقة بشكل عام». وأضاف: «إن الإمارات وتركيا، بحسب ما لمسته منذ وصولي إلى أنقرة، ومن خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأتراك، حريصتان على تعزيز تعاونهما، وهناك قناعة مشتركة بأهمية تطوير علاقات التعاون ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات». وتابع سفير الدولة لدى تركيا: «خطت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية خطوات كبيرة إلى الأمام على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة، والتي تعبّر بوضوح وتعكس رغبة حقيقيّة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها، وتجسّد حرص قيادتي البلدين على تعميق هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد على أن استراتيجية سياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز إلى بناء الجسور والحوار البناء والمشاركة الإيجابية، وبالتأكيد سيكون لتطور العلاقات مع الجمهورية التركية إسهام في دفع العلاقات الشعبية والثقافية والسياحية قدماً، فدولة الإمارات والجمهورية التركية ترتبطان بعلاقات ثقافية واقتصادية كبيرة تعود إلى عقود، وقد ناقشت القيادتان سبل تطوير كافة العلاقات في هذا الجانب. ونوّه بأن البلدين شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ اللبنة الأولى للعلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» في عام 1984 عبر توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في ذلك العام.
فرص
وقال السفير الظاهري: «غني عن البيان أنّ دولة الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري عربي لتركيا والأولى في منطقة الخليج العربي، وتتطلع دولة الإمارات إلى فرص استثمارية جديدة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والصحة والطاقة، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة». وتعتبر دولة الإمارات، بحسب السفير، بين الدول الـ 15 الأعلى في مجال الاستثمار المباشر في تركيا خلال عام 2020 بإجمالي خمسة مليارات دولار.. في حين وصل حجم الاستثمارات التركية في الدولة 310 ملايين دولار أميركي. وأعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز العلاقات مع الجمهورية التركية من خلال هذه الزيارة والزخم الذي سينتج عنها إلى تعزيز جوانب التجارة البينية والتعاون المشترك في قطاعات حيوية جديدة إلى جانب المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية، وبشكل خاص، المجالات الصناعية والتكنولوجية والصحية والغذائية. ومنذ نوفمبر 2021 وقعت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والعلمي والفني والزراعة والغذاء، والنقل، والرعاية الصحية والطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة والمهارات والخبرة التقنية، والتعاون في مجال الطاقة، ومجال تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حسبما أكد السفير سعيد ثاني حارب الظاهري. وأوضح أن البلدين يعتزمان توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في العديد من المجالات: في الصناعات الدفاعية، وفي الصحة والعلوم الطبية، والصناعات والتقنيات المتقدمة، والتغير المناخي، والتعاون الزراعي، والنقل البري والبحري، والتعاون الثقافي، والشبابي.
مزايا
وأشاد سفير الدولة بالمشاركة التركية في «إكسبو 2020 دبي»، ووصفها بأنها مشاركة نوعية وكبيرة تعكس النمو التجاري الحاصل والتاريخ الثقافي. وقال: هذه المشاركة تعكس الاهتمام بتطوير العلاقات والاهتمام بالاستفادة من المزايا الهائلة التي يوفرها هذا الحدث العالمي الذي يجمع العالم في دولة الإمارات، سعياً لتواصل العقول والفرص، كما تظهر هذه المشاركة المميزة في «إكسبو 2020 دبي» الاهتمام التركي بالتواصل الحضاري والثقافي مع دولة الإمارات والشعب الإماراتي. وتجسّد مشاركة الجمهورية التركية في «إكسبو 2020 دبي»، بحسب السفير، حقبة جديدة من التعاون وفرصة لعرض مقومات اقتصادها المتنوع، ومنصة لاستكشاف الصناعات التركية وبيئة الاستثمار القوية والكنوز الثقافية التي تحظى بها تركيا، فـ«إكسبو 2020 دبي»، هذا الحدث الفريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة لتشكيل المستقبل وملتقى الفرص. وأكد أنه من المقرّر أن يشارك فخامة الرئيس التركي في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لبلاده التي تقام في «إكسبو». وقال: كانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الجمهورية التركية ضمن توجه دولة الإمارات الرامي إلى تعزيز التواصل الإقليمي مع كافة الدول لضمان استقرار وازدهار المنطقة، وتجسيداً للرغبة الإماراتية في بناء توافق إقليمي أكبر يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل، ويعود على دولها بالنفع والفائدة. وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات بأن السبيل الأمثل للاستقرار والازدهار في المنطقة هو عبر التواصل السياسي والدبلوماسي، والتركيز على الجوانب المشتركة وتنميتها». وتابع: «هناك رغبة إماراتية صادقة في الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد التركي المتطور الذي يمتلك إمكانات هائلة، مثل: النقل والرعاية الصحية والطاقة، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية المفيدة للطرفين. وقد أعلنت دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الجمهورية التركية في قطاعات استراتيجية مختلفة، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية والطاقة والصحة والغذاء».
آفاق واعدة
وخلال السنوات الماضية، كانت هناك استثمارات إماراتية في الجمهورية التركية في قطاعات النقل والتخزين والطاقة المتجددة والفنادق والسياحة، بحسب السفير سعيد الظاهري، الذي أوضح أن هناك أصولاً استثمارية كبيرة لدولة الإمارات منذ سنوات في الاقتصاد التركي، وهناك تجارب استثمارية ناجحة لشركات وطنية عملاقة في السوق التركية، في القطاعات العقارية والسياحية والمالية. أما بالنسبة للاستثمارات التركية في دولة الإمارات، فتركزت في قطاعات البناء ومكونات السيارات والطاقة المتجددة، بحسب السفير. ونوّه سفير الدولة لدى تركيا بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة يمكن أن تدعم جهود الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة أكثر تطوراً بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فتركيا تشكل سوقاً مهمة للمنتجات والصادرات الإماراتية، كما تشهد الشراكة الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية تطوراً مستمراً وتحمل آفاقاً واعدة للمستقبل في مختلف مجالات التجارة والاستثمار، إذ تمتلك كل العوامل المحفّزة والداعمة للانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من الشراكة.