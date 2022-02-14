تحرير 2245 مخالفة مرورية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

حررت لجنة التفتيش والضبط المروري بشرطة رأس الخيمة، 2245 مخالفة مرورية ضمن الحملة التي أطلقتها بداية العام وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري، لضبط المخالفات المرورية.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ضرورة تطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية، لتحسين سلامة الطرق، لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الحوادث المرورية والإصابات وعدد الوفيات بسبب الحوادث، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية بالإمارة.

من جانبه، قال المقدم سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات - رئيس فريق لجنة التفتيش والضبط المروري، إن الحملة المرورية تمكنت من ضبط إجمالي عدد 2245 مخالفة مرورية مرتكبة، تضمنت مجموع 1185 مخالفة، في مخالفات تلوين الشامل، ومخالفات الضجيج والتنزيل، ومخالفات أوقات حظر الشاحنات، بالإضافة إلى رصد وحجز عدد من المركبات المخالفة، فيما بلغ إجمالي مخالفات الدراجات النارية والهوائية والكهربائية المضبوطة 1060 مخالفة، حيث تم رصد جميع هذه المخالفات خلال أسبوعين منذ إطلاق الحملة.

وأضاف: «إن برنامج التفتيش والضبط مستمر في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية لضبط السائقين المخالفين وغير الملتزمين بقواعد ولوائح أنظمة السير والمرور»، داعياً كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها.

وحذر من التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق، من خلال ضبطهم وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مضيفاً: إن شرطة رأس الخيمة تحرص جاهدة على رفع الوعي المروري لدى كافة أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال نشر وتعزيز الثقافة المرورية بين الجمهور عبر منصاتها الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلوغ أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وجعل الطرق أكثر أمناً.

وأشاد بدور التوعية المرورية التي تقدمها شرطة رأس الخيمة، وتُعد إحدى الركائز التي يقوم عليها الضبط المروري، من خلال التأكيد على كافة أفراد الجمهور ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة على الطرق، تجنباً إلى تعريضهم إلى المخالفة المرورية أو المساءلة القانونية، متمنياً الأمن والسلامة المرورية للجميع.