19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
تحرير 2245 مخالفة مرورية في رأس الخيمة
جانب من الحملات (من المصدر)
15 فبراير 2022 02:24

رأس الخيمة (الاتحاد)

حررت لجنة التفتيش والضبط المروري بشرطة رأس الخيمة، 2245 مخالفة مرورية ضمن الحملة التي أطلقتها بداية العام وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري، لضبط المخالفات المرورية.
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ضرورة تطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية، لتحسين سلامة الطرق، لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الحوادث المرورية والإصابات وعدد الوفيات بسبب الحوادث، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية بالإمارة.
من جانبه، قال المقدم سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات - رئيس فريق لجنة التفتيش والضبط المروري، إن الحملة المرورية تمكنت من ضبط إجمالي عدد 2245 مخالفة مرورية مرتكبة، تضمنت مجموع 1185 مخالفة، في مخالفات تلوين الشامل، ومخالفات الضجيج والتنزيل، ومخالفات أوقات حظر الشاحنات، بالإضافة إلى رصد وحجز عدد من المركبات المخالفة، فيما بلغ إجمالي مخالفات الدراجات النارية والهوائية والكهربائية المضبوطة 1060 مخالفة، حيث تم رصد جميع هذه المخالفات خلال أسبوعين منذ إطلاق الحملة.
وأضاف: «إن برنامج التفتيش والضبط مستمر في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية لضبط السائقين المخالفين وغير الملتزمين بقواعد ولوائح أنظمة السير والمرور»، داعياً كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها.
وحذر من التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق، من خلال ضبطهم وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مضيفاً: إن شرطة رأس الخيمة تحرص جاهدة على رفع الوعي المروري لدى كافة أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال نشر وتعزيز الثقافة المرورية بين الجمهور عبر منصاتها الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلوغ أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وجعل الطرق أكثر أمناً.
وأشاد بدور التوعية المرورية التي تقدمها شرطة رأس الخيمة، وتُعد إحدى الركائز التي يقوم عليها الضبط المروري، من خلال التأكيد على كافة أفراد الجمهور ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة على الطرق، تجنباً إلى تعريضهم إلى المخالفة المرورية أو المساءلة القانونية، متمنياً الأمن والسلامة المرورية للجميع.

المخالفات المرورية
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©