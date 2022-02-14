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توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية شرطة دبي
عبد الله المري في صورة جماعية مع خريجي أكاديمية شرطة دبي (من المصدر)
15 فبراير 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

وزّع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس أكاديمية شرطة دبي، الشهادات على خريجي الدفعتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من الطلبة المرشحين، والدفعتين الأولى والثانية من الطالبات المرشحات من طلبة أكاديمية شرطة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء الدكتور غيث غانم السويـدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مهنئاً معاليه الطلبة الخريجين من المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 248، بواقع 185 طالباً و63 طالبة.
وأكد معالي الفريق المري أن أكاديمية شرطة دبي، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نشأت وتميزت أكاديمية شرطة دبي، وتفوق خريجوها وخريجاتها في دراستهم التخصصية وحياتهم العلمية والمهنية.

شرطة دبي
أكاديمية شرطة دبي
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