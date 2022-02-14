19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«مدني رأس الخيمة» ينقذ آسيوياً سقط في جيس
«مدني رأس الخيمة» ينقذ آسيوياً سقط في جيس
15 فبراير 2022 02:23

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة آسيوياً تعرض إلى كسور متعددة نتيجة سقوطه من مرتفع في محيط منطقة جبل جيس، أمس الأول.
وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح يوم الأحد، يفيد بسقوط شخص خلال وجوده رفقة أصدقائه بالقرب من مدخل جبل جيس في منطقة وعرة، وتعرضه إلى كسور ليتم بناء عليه توجيه فرقة إنقاذ مختصة من مركز الإدارة للمكان المذكور، حيث تطلب الوصول إلى موقع المصاب وتسليمه لسيارة الإسعاف الوطني حوالي 8 ساعات من العمل والجهد المتواصل، نتيجة وعورة المنطقة التي لا يمكن للآليات الوصول إليها.
وأضاف: إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف الوطني للخضوع للرعاية الطبية اللازمة، مشيداً بجهود أفراد الفرقة الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في سبيل أداء الواجب وإنقاذ المصاب.
ودعا العميد الزعابي هواة المناطق الجبلية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة التي تحول دون تعريض سلامتهم وأرواحهم إلى المخاطر.

الدفاع المدني
رأس الخيمة
آخر الأخبار
مدينة كييف
عربي ودولي
بريطانيا تنقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف
19 فبراير 2022
قرية في شمال مالي
عربي ودولي
إرهابيون يقتلون عشرات المدنيين بمجازر في الساحل الأفريقي
19 فبراير 2022
الشرطية كيم بوتر أثناء مثولها أمام المحكمة
عربي ودولي
سجن شرطية قتلت أميركياً من أصل أفريقي
19 فبراير 2022
فستان عروس
دنيا
أول تعليق رسمي على حادثة "عروس الإسماعيلية"
اليوم 23:51
الطلاق
دنيا
تعرف على أحد أغرب أسباب طلب الطلاق
اليوم 23:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©