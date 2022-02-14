«مدني رأس الخيمة» ينقذ آسيوياً سقط في جيس

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة آسيوياً تعرض إلى كسور متعددة نتيجة سقوطه من مرتفع في محيط منطقة جبل جيس، أمس الأول.

وقال العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة: إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح يوم الأحد، يفيد بسقوط شخص خلال وجوده رفقة أصدقائه بالقرب من مدخل جبل جيس في منطقة وعرة، وتعرضه إلى كسور ليتم بناء عليه توجيه فرقة إنقاذ مختصة من مركز الإدارة للمكان المذكور، حيث تطلب الوصول إلى موقع المصاب وتسليمه لسيارة الإسعاف الوطني حوالي 8 ساعات من العمل والجهد المتواصل، نتيجة وعورة المنطقة التي لا يمكن للآليات الوصول إليها.

وأضاف: إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف الوطني للخضوع للرعاية الطبية اللازمة، مشيداً بجهود أفراد الفرقة الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في سبيل أداء الواجب وإنقاذ المصاب.

ودعا العميد الزعابي هواة المناطق الجبلية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة التي تحول دون تعريض سلامتهم وأرواحهم إلى المخاطر.