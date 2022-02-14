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بلدية أبوظبي تنظم ورشة افتراضية للسلامة المهنية
بلدية أبوظبي تنظم ورشة افتراضية للسلامة المهنية
15 فبراير 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل اليوم، ورشة افتراضية عن متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية، تستهدف المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، للتوعية بأهمية تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية.
وتهدف الورشة إلى توعية الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بأهمية الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة، وعرض أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها، وتتضمن الورشة نبذة تعريفية عن برنامج الأداء، وعرض جميع أنواع التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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