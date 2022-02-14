رأس الخيمة تفتتح «جيس سليدر» الأربعاء

تفتتح إمارة رأس الخيمة الأربعاء، «جيس سليدر»، الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة في جبل جيس، حيث تصل سرعة الزلاجات إلى 40 كم في الساعة خلال نزولها من مرتفعات جبال الحجر على مسار منخفض الارتفاع، لتوفر بذلك جولة رائعة بإطلالة بانورامية مذهلة على التضاريس الجبلية الخلابة، بحسب ما أعلنت عنه «راك ليجر» و«غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن الإمارة تشهد ومنذ فترة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لتحقيق هدفها بأن تكون الوجهة الأكثر جذباً ولترسيخ مكانتها الرائدة وتعزيز شهرتها كوجهة عائلية بامتياز وكعاصمة للمغامرات في منطقة الشرق الأوسط»، منوهاً بأن تجربة «جيس سليدر» تأتي في إطار استثمار تصل قيمته نصف مليار درهم والذي تم الإعلان عنه خلال عام 2021، بالتعاون مع «راك ليجر» وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وهو أول المشاريع العشرين المقرر تنفيذها في أنحاء الإمارة.
وأوضح فيليبس أنه يمكن للزوار التوجه إلى الجبال والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة مثل تجربة «جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، و«جيس سكاي تور»، و«مخيم بير جريلز للمستكشفين».
ويقدم مطعم «1484 من بورو»، أعلى مطعم في دولة الإمارات، بشرفته المذهلة التي خضعت للتوسعة و«صالة الإطلالة من 1484» (The View by 1484) الجديدة، قائمة من أشهى الأطباق التي تتيح للضيوف الحفاظ على طاقتهم طوال اليوم. وأكد أنه تم تصميم تجربة «جيس سليدر» بأعلى معايير السلامة والشروط الفنية المطبقة، إضافة إلى امتثالها لمعيار ISO 19202 وأحدث تقنيات التصميم المخصصة لمتطلبات تخطيط المسارات، وتصميم وحساب وتصنيع وإنشاء واختبار أنشطة التزلج الصيفية وترسيخاً مكانتها كوجهة رائدة للمغامرات في المنطقة، يأتي إطلاق «جيس سليدر» في مركز جيس للمغامرة، ليوفر للعائلات وعشّاق المغامرة فرصة الاستمتاع بتجربة مبهجة في هذه الوجهة السياحية الجديدة، خاصة أنها تتيح التجربة للأطفال الذين تزيد أعمارهم من 8 أعوام فما فوق الركوب بمفردهم شريطة أن ألا تقل أطوالهم عن 1.35 متراً.
أما الذين تزيد أطوالهم عن 1.35 متراً، فيمكنهم الركوب بمفردهم أو سوياً، على ألا يزيد الوزن الأقصى في الزلاجة الواحدة عن 150 كيلوجراماً. وبين أن تجربة «جيس سليدر» تفتح أبوابها أمام الزوار من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً من الثلاثاء إلى الأحد، وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً للتجربة الفردية و60 درهماً للتجربة المشتركة (شخص واحد برفقة طفل).
ويُنصح بالحجز بشكل مسبق لا سيما خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع وفترات العطلات المزدحمة. يجب ألا تقل أعمار المشاركين عن 3 أعوام كحد أدنى، ويجب على الأطفال من عمر 8 أعوام فما فوق أو تقل أطوالهم عن 1.35 متراً، الركوب في زلاجة لشخصين برفقة شخص أكبر سناً. ويمكن بسرعة تبدو أعلى بمعدل عشرة أضعاف السرعة الحقيقية أثناء الجلوس على ارتفاع منخفض عن سطح الأرض.
وتستغرق الرحلة الخاضعة للتحكم بالكامل قرابة 8 دقائق تقطع خلالها مسافة 1885 متراً من البهجة المطلقة عبر المنعطفات الشديدة والمنحدرات المتموج وتتمتع الزلاجات بتصميم مريح يستوعب شخصين أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، لتمكين الزوار من مشاركة هذه التجربة الرائعة مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة أو حتى خوض هذه التجربة بمفردهم.
وتتوافر التذاكر للشراء في باقات تضم تذكرة واحدة أو ثلاث تذاكر في المكتب الموجود ضمن مركز الاستقبال في جبل جيس.
من جهته، قالت أليسون جرينيل، الرئيس التنفيذي في «راك للضيافة القابضة»: «تسعدنا إضافة هذه الوجهة الفريدة إلى قائمة التجارب المتميزة التي يحتضنها جبل جيس، وإثراء تمكين الخيارات التي تتيح للزوار خوض تجارب استثنائية على أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، وبينما نواصل الارتقاء بالتجربة المتكاملة للجبل وحماية البيئة الطبيعية والمحافظة عليها في آن واحد، نتطلع أيضاً إلى ترسيخ مكانتنا كمركز رائد للمغامرات في المنطقة، وتوفير مجموعة متنوعة من المعالم السياحية الجذابة والتجارب الاستثنائية التي تضمن للجميع قضاء أوقات رائعة وممتعة».