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الإمارات
9 تقنيات وأنظمة مبتكرة لخدمة المرضى.. تعرف عليها
يوسف السركال
14 فبراير 2022 19:17

 سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تعرض خلال فعاليات شهر الابتكار 9 مشاريع ومبادرات مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات سيكون لها مردود كبير على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وقال السركال في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على هامش متابعته لمشاركة المؤسسة بفعاليات شهر الابتكار بمعرض «إكسبو دبي 2020»: «تتضمن المبادرات والتقنيات الطبية المبتكرة التي تعرضها المؤسسة بشهر الابتكار، تقنية الميتافيرس لتقديم خدمات الصحة النفسية عن بُعد، والتشخيص المبكر للتوحد والخرف باستخدام الذكاء الاصطناعي، و تقنية (بيس) اللوحة الذكية لمعلومات ردهات الطوارئ، وبرنامج (اطمئنان) للفحوص الوقائية». وأضاف: «كما تتضمن هذه المبادرات الجراحة الروبوتية استخدام التكنولوجيا المساعدة وأجهزة الاتصال المعززة للأشخاص الذين يعانون حالات طبية مختلفة، وكذلك التخطيط الجراحي الافتراضي ثلاثي الأبعاد (IPS) في جراحة الأسنان وتحديداً الوجه والفكين». وأشار إلى التجربة التفاعلية الخاصة بعرض الابتكارات المستقبلية في تجربة المتعاملين في القطاع الصحي، وأيضاً النظام الذكي لدعم التدريب وإدارة المعرفة في المؤسسة، بالإضافة إلى تطبيق فحص نظر متكامل على الهاتف الذكي.
 

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