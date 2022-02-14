بالفيديو.. محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي لدى وصوله إلى البلاد
محمد بن زايد خلال استقباله رجب طيب أردوغان لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي
14 فبراير 2022 17:13
وصل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى البلاد، اليوم، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات تستمر يومين. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.
كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وجرت لفخامة ضيف البلاد لدى وصوله إلى قصر الوطن مراسم استقبال رسمية، حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، فيما حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر احتفاء بزيارة الضيف.. وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية التراثية المتنوعة. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من.. الجمهورية التركية ودولة الإمارات، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامة الرئيس التركي. وكان في الاستقبال في قصر الوطن، كل من، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. كما كان في الاستقبال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، وسعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وسعادة طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة، وسعادة عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. فيما يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان كل من، نجم الدين بلال أردوغان نجل الرئيس، ومعالي مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، ومعالي سليمان صويلو وزير الداخلية، ومعالي نور الدين النبطي وزير الخزانة والمالية الرئيس المشاركة لشركة «KEK»، ومعالي محمد نوري أرسوي وزير الثقافة والسياحة، ومعالي مصطفى فارانك وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومعالي بكير باكديميرلي وزير الزراعة والغابات، ومعالي محمد موش وزير التجارة، ومعالي عادل قرايسمايل أوغلو وزير النقل والبنية التحتية، وعدد من كبار المسؤولين في تركيا، وسعادة توغاي تونشير سفير تركيا لدى دولة الإمارات.