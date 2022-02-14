أعلنت بلدية مدين أبوظبي عن إغلاق شاطئ البطين للسيدات مؤقتاً لأعمال الصيانة، على أن يتم إعادة افتتاحه للزوار يوم الأربعاء 16 فبراير 2022.

وأوضحت البلدية أنها ستعاود افتتاح الشاطئ يوم الأربعاء 16 فبراير 2022. مؤكدة أن أعمال التطوير تتم لتوفير خدمات تلبي التطلعات وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع.