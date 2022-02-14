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مستقبل التقييم المدرسي: تسريع ترفيع الطلبة وكبسولات متنقلة لاختبار "إمسات"
مستقبل التقييم المدرسي: تسريع ترفيع الطلبة وكبسولات متنقلة لاختبار "إمسات"
14 فبراير 2022 13:12

دينا جوني (دبي)

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مستقبل الاختبارات الوطنية واختبار الامارات القياسي "إمسات" خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وأكدت الوزارة العمل على تطوير النظم والتشريعات لدعم الطلبة الموهوبين وفائقي التفوق في الامارات، بما يدعم تسريع ترفيعهم بناء على أدائهم في الاختبارات المطورة. 
وأعلنت حصة الوهابي مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية ان الوزارة تعمل على تصميم كبسولات اختبار "إمسات" لتسهيل أداء الاختبار على الطلبة أينما كانوا سواء في المراكز التجارية أو الخدمية. 
وسيتوفر داخل الكبسولات نظاماً ذكياً لقياس بصمة الوجه والعين للمراقبة الآمنة للطلبة. كما سيتم توفير عربات نقل للطببة أصحاب الهمم لنقلهم إلى أقرب مركز اختبار.
وسيتم توفير حصص تدريبية للطلبة من خلال نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
وشرحت الدكتورة هنادي السويدي اختصاصية اختبارات وطنية ودولية في الوزارة، أنه يتم العمل على التوسع في تجربة "إمسات" خلال الأعوام المقبلة، وتأسيس مراكز خاصة بالاختبار، بعد الحصول على الاعتراف العالمي به، في مختلف دول العالم.
أما الاختبارات المدرسية، فستصبح قائمة على الذكاء الاصطناعي وفردية وفق مهارات كل طالب. وسيتم كذلك تغيير التشريعات والقوانين بهدف إتاحة تسريع ترفيع الطلبة المتفوقين والموهوبين. 
جاء ذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها ظهر اليوم في إكسبو ضمن فعاليات وزارة التربية والتعليم، بعنوان "الابتكار ومستقبل التقييم في العالم"، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك وكيلة الوزارة لقطاع الأنشطة.

 

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