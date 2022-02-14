عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرازيل يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. كما ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية البرازيل الجهود العالمية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19" وتعزيز مسارات التنمية في كافة القطاعات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال الهاتفي - على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل والحرص المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.