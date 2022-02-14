​إعلان أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستويين العربي والدولي، وساهم في تعزيز دور الإمارات في خدمة شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي حول العالم. وقَدَّرَ جهود الأمانة العامة للجائزة التي أضحت من خلالها منصة وملتقى الشراكات الدولية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

أكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين 14 فبراير 2022، في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة، وأسماء الفائزين بجائزة المُزارِع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الرابعة، إلى جانب التفاصيل الفنية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر. وأوضح أمين عام الجائزة بأننا فخورون بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة خلال دورتها الرابعة عشرة بفضل الثقة الكبيرة وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

الفائزون بالجائزة الدولية

وأضاف أمين عام الجائزة: لقد تم تحديد الفائزين في الدورة الرابعة عشرة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وفقاً للمعايير والآليات الدولية المتبعة في منح الجائزة، وبناء على تقرير اللجنة العلمية للجائزة واعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، للفائزين ضمن فئات الجائزة، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة (مناصفة بين):

د. جاكين جولي ايمانويل/ المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذاء والبيئة/ الجمهورية الفرنسية.

عنوان البحث: مستقبلات الفرمون المجتاحة عالمياً خلال الحجر الزراعي لآفة النخيل: سوسة النخيل الحمراء.

و د. ابتسام بنت راشد الحراصية/ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه/ سلطنة عُمان.

عنوان البحث: نقل أحد المورثات (Na+/H+) من نخيل التمر (PdNHX6) إلى نبات الرشاد العربي لتعزيز مقاومته لإجهاد الملوحة

فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة (مناصفة بين)

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم/ دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشروع مزرعة أصحاب الهمم للإنتاج الزراعي العضوي والحيواني المستدام والمركز الدولي للزراعة المحلية (إيكبا)/ دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشروع إكسبو الحي «من المزرعة إلى الشوكة» تطوير القيمة الغذائية لسلسة من المنتجات الغذائية المبتكرة من قائمة النباتات الملحية (2019 - 2021).

فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي (مناصفة بين)

د. عبدالله حمد سعيد النيادي/ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الابتكار هو: نظام الكشف المبكر لسوسة النخيل الحمراء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، وم. طارق بن البشير بن عابدين/ الشبكة العربية للخدمات الهندسية ذ.م.م./ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الابتكار هو: الأساليب التقنية الحديثة في مجال التجفيف والترطيب وطرق معالجة التمور ما بعد الحصاد.

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي (مناصفة بين) د. عبد الله بن محمد بن سيف السعدي/ سلطنة عُمان

وأنور هلال عبد الله حداد/ المملكة الأردنية الهاشمية.



نقلة نوعية وخطوات كبيرة

وأضاف أمين عام الجائزة أن الجائزة خَطَتْ ومنذ انطلاقتها خطوات كبيرة، بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشرفت بأن حملت اسم سموه، وهذا ما ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق بها نحو آفاق أوسع، وتحقيق الريادة لتصبح الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم. وأكد أن النجاح الكبير والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وتوجه الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، بالتهنئة للفائزين، مؤكداً أن الفائزين بمختلف فئات الجائزة هم بمثابة قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى العالم، معرباً عن أمله في أن تحظى الجائزة في دورتها المقبلة بمزيد من المشاركة لخدمة هذا القطاع والنهوض به على كافة المستويات.

الفائزون بالجائزة المحلية بالإمارات

من جانبه، فقد أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، بأن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، قد استقطبت خلال دورتها الرابعة نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة، بلغ عددهم 134 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود أصناف النخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تركزت منافساتهم ضمن خمس فئات، حيث تم تحديد الفائزين بالجائزة وفقاً للمعايير والآليات المتبعة في منح الجائزة، وبناء على تقرير اللجنة الفنية لتقييم المزارع من قبل خبراء فنيين يمثلون كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة الفوعة، واعتماد الأمانة العامة للجائزة، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة المزارع الصغيرة

فاز بالمركز الأول: غانم سلطان أحمد غانم السويدي.

فازت بالمركز الثاني: عائشة عبد الله جمعة بهارون آل علي.

فئة المزارع المتوسطة

فاز بالمركز الأول: مبارك محمد مفتاح الشامسي.

فازت بالمركز الثاني: فاطمة مسلم محمد الخيلي.

فئة المزارع فوق المتوسطة

فاز بالمركز الأول: سيف صياح سالم المنصوري.

فازت بالمركز الثاني: سلوى خلفان حميد المنصوري.

فئة المزارع الكبيرة

فاز بالمركز الأول: سعيد راشد عبد الله الحمودي.

فاز بالمركز الثاني: مطر علي مفتاح محمد الشامسي.

فئة المزارع المبتكر

فاز بالمركز الأول: راشد سلطان حمد مسعود العرياني.



المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

من جهته، فقد أعرب الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي سيعقد في قصر الإمارات بأبوظبي خلال الفترة 14-16 مارس 2022، عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر، حيث قامت اللجنة العلمية بدراسة البحوث التي وصلت، حيث تم اعتماد 141 ورقة علمية في المؤتمر وفقاً للشروط الفنية المعتمدة في المؤتمرات الدولية، و71 ملصقاً علمياً (بوستر). بالإضافة إلى 264 باحثاً سجل كحضور فقط.

وأضاف الدكتور الحضرمي بأن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر يتضمن سبع جلسات أساسية، في اليوم الأول الاثنين 14 مارس 2022 (بعد الظهر) سوف تعقد الجلسة الرئيسية الأولى مخصصة لأصحاب القرار، بمشاركة تسعة متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء، ومديري المنظمات الدولية. وست جلسات علمية أخرى موزعة باليوم الثاني والثالث للمؤتمر على النحو التالي: في اليوم الثاني الثلاثاء 15 مارس 2022، سوف يكون لدينا 4 جلسات علمية تضم 80 محاضرة موزعة على النحو التالي: جلسة عن تمر صنف المجهول فيها 19 محاضرة، وجلسة عن سوسة النخيل الحمراء فيها 26 محاضرة، وجلسة عن مختبرات زراعة الأنسجة والتقنيات الحيوية فيها 10 محاضرات، وجلسة عن أمراض وآفات نخيل التمر فيها 25 محاضرة. وفي اليوم الثالث الثلاثاء 16 مارس 2022، سوف يكون لدينا جلستان علميتان تضمان 61 محاضرة، موزعة على النحو التالي: جلسة عن التقنيات والعمليات الزراعية لنخيل التمر فيها 13 محاضرة، وجلسة عامة عن زراعة النخيل وإنتاج التمور فيها 48 محاضرة.