الإمارات وتركيا.. إمكانات واعدة لمستقبل مزدهر

أحمد مراد (القاهرة)

تخطو العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا خطوات كبيرة إلى الأمام على المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما انعكس في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في نوفمبر الماضي، إلى الجمهورية التركية، تلبيةً لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعكس الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان إلى الإمارات رغبة تركية حقيقية في تطوير العلاقات مع الدولة وتنميتها على المستويات المختلفة، واهتمام البلدين بتطوير علاقاتهما، والحرص على تمتينها وتنويعها.

وتمتلك دولة الإمارات مكانة متميّزة ومؤثرة بين دول المنطقة والعالم، بفضل قيادتها الحكيمة، ولها رؤيتها في قضايا المنطقة التي تهتم القوى المختلفة في العالم بالاستماع إليها، كما أن تركيا من الدول الإقليمية ذات الأهمية الكبيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، كما أنها تمثل جسراً بين الشرق والغرب.

ودشنت الإمارات العربية وتركيا مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، قائمة على الاحترام المتبادل، والمصالح والقواسم المشتركة.

وتأتي المرحلة الجديدة للعلاقات الإماراتية التركية مدفوعة برغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، وتنسيق المواقف حيال الكثير من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ظهر جلياً في عدد من الاتصالات واللقاءات التي جمعت بين قادة البلدين.

ومثلت المكالمة الهاتفية التي جرت في الثلاثين من أغسطس الماضي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقات الإماراتية التركية، وخلالها شدد الجانبان على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بشكل يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس التركي وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وهو اللقاء الذي جرى في الثامن عشر من الشهر نفسه، وتطرق إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن خطوات تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات النقل، والصحة، والطاقة، وغيرها.

زيارة تاريخية

ظهر التوجه الإماراتي والتركي نحو تعزيز علاقات التعاون، وتمتين أوجه التقارب بين البلدين خلال الزيارة التاريخية والمحورية التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في الرابع والعشرين من نوفمبر 2021، وشهد خلالها استقبالاً رسمياً وشعبياً مهيباً، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقدمة مستقبليه، الأمر الذي كشف بوضوح مدى أهمية العلاقات الإماراتية التركية، وسعي الطرفين إلى تطويرها وتعزيزها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان غرد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مشيداً بمحادثاته المثمرة مع الرئيس التركي، وبتطلع الطرفين إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك الذي يعود بالخير على البلدين، ويحقق مصالحهما المتبادلة، وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار. وبدوره، رحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتطور علاقات بلاده مع الإمارات، معلناً عن بدء «عصر جديد» في علاقات البلدين.

مبادرة إنسانية

ولم يقتصر التعاون الإماراتي التركي على المجالات السياسية والاقتصادية، حيث امتدت إلى الصعيد الإنساني، حيث أعلنت الإمارات في أوائل نوفمبر 2021 عن تقديم 36.7 مليون درهم أو ما يعادل 10 ملايين دولار إلى تركيا، للمساهمة في إعادة تأهيل المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

وجاءت هذه المبادرة الإنسانية من جانب الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأعربت الإمارات عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية، وأظهرت حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات والحرائق.

اتفاق لتبادل العملات بين البلدين

في التاسع عشر من يناير الماضي، وقع البنك المركزي التركي مع مصرف الإمارات المركزي اتفاقاً لتبادل العملات بحجم اسمي 64 مليار ليرة أو ما يعادل 4.7 مليار دولار و18 مليار درهم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التجارة الثنائية وأوجه التعاون المالي بين البلدين، ويستمر لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تمديده باتفاق آخر بين الطرفين. وكانت العملة التركية «الليرة» شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الزيارة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في الرابع والعشرين من نوفمبر 2021، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على ارتياح الأسواق لتعزيز العلاقات والتعاون بين الإمارات وتركيا، وكان لذلك تأثير إيجابي على العملة التركية المحلية.

تعاون برلماني

في الثامن عشر من أكتوبر 2021، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالسفير توغاي تونشير، سفير تركيا لدى الإمارات، وبحثا سبل تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين البلدين.

واعتبر الجانبان العلاقات البرلمانية دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات، وشددا على أهمية التوافق بين الإمارات وتركيا في مجال القضايا الإقليمية والدولية، من منطلق وجود الكثير من القواسم المشتركة التي من الممكن أن تبنى عليها رؤى مشتركة تجاه مهددات الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماعات مكثفة بين المسؤولين ورجال الأعمال

وتحرص الإمارات وتركيا، خلال المرحلة الراهنة، على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي ظهر جلياً في الاجتماعات المكثفة التي جمعت مسؤولين ورجال أعمال من البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، قد التقى وفداً تجارياً من تركيا في السابع عشر من أكتوبر الماضي، وبحث الجانبان خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقبل هذا اللقاء بأيام عدة، استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات وفداً من لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، برئاسة توفيق أوزي رئيس الجانب التركي، في مجلس الأعمال الإماراتي التركي، واتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة لشركات القطاع الخاص، من منطلق أن الإمارات وتركيا تمثلان معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب.

وتعهد اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي بالعمل على تشجيع الشركات الإماراتية وأصحاب الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في تركيا، وعقد شراكات تجارية جديدة.

بدوره، شدد توفيق أوزي رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال الإماراتي التركي، على أن غالبية الشركات التركية تسعى لتعزيز التعاون مع قطاع الأعمال الإماراتي.

التعاون في مجال البيئة والصحة والغذاء

خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي والاستثمارات الاستراتيجية في تركيا، وبالأخص القطاعات اللوجستية، مثل الطاقة، والصحة، والغذاء.

كما وقعت الإمارات وتركيا، خلال الزيارة، 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تتعلق بمجالات الطاقة، والمصارف، والنقل، والتكنولوجيا، والبيئة، أبرزها: مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول، واتفاقية تعاون بين البنك المركزي الإماراتي ونظيره التركي، واتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين البلدين.

علاقات دبلوماسية

قبل 42 عاماً من الآن، وبالتحديد خلال عام 1979، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركيا عندما افتتحت أنقرة سفارتها في أبوظبي، وبعدها بسنوات عدة، وتحديداً في عام 1983، افتتحت دولة الإمارات سفارتها في العاصمة التركية أنقرة.

والعلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، شهدت تطورات كبيرة خلال العقود الماضية.

وطوال العقود الأربعة الماضية، تطورت العلاقات الإماراتية التركية عبر عشرات الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، التي أسفرت عن العديد من الخطوات والقرارات التي ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين، كان أبرزها تشكيل لجنة تعاون مشتركة خلال نوفمبر من عام 2010، إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، ولجنة مشاورات سياسية.

مجلس التعاون

وفي عام 2005، وقعت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار، وهو ما أدى منذ ذلك الحين إلى ازدهار كبير للتبادلات التجارية.

وبين عامي 2002 و2012، تضاعفت التجارة بين تركيا والدول الست في مجلس التعاون تسع مرات وزاد حجمها من 1.49 مليار دولار إلى 19.6 مليار دولار.

كما تضاعفت الاستثمارات الخليجية في تركيا ثلاث مرات في أكثر من عقد، فزادت من ملياري دولار في 1998 إلى 6.5 مليارات دولار في 2011، معظمها في قطاعات العقارات والخدمات المصرفية والاتصالات.

وشهدت الشركات التركية طفرة في دول المنطقة من خلال الفوز بكثير من العقود العامة في قطاعات البناء والخدمات والبنى التحتية.

وبالتوازي مع النمو الكبير، للتبادلات الاقتصادية، تطور التعاون السياسي بين تركيا ودول الخليج.

وفي عام 2005، انضمت الإمارات إلى مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقت في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في يونيو عام 2004، وهو منتدى لمناقشة القضايا الإقليمية الرئيسة وتبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، في عام 2008، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين دول الخليج وتركيا تمهد لعلاقات استراتيجية خليجية تركية، على الصعد كافة، سياسية واقتصادية وثقافية وحتى الأمنية، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة.