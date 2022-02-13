خبراء: تقدير تركي لحكمة القيادة الإماراتية

أحمد عاطف (القاهرة)

أشاد خبراء ومحللون بتطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، واصفين زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدولة بالمحطة المهمة في العلاقات بين البلدين، وسط تأكيد تركي بالحرص على تعزيز علاقاتها بالإمارات، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ودور محوري في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة. وأوضح الخبراء أن هناك تقديراً تركياً لحكمة القيادة الإماراتية الرشيدة وتوجهاتها الخارجية، الأمر الذي يشكل إحدى الدعائم الرئيسية للعلاقات الإماراتية - التركية المتطورة على المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما يعبر عن نفسه من خلال كثير من المظاهر والتجليات، أولها التفاعل السياسي على أعلى المستويات بين الجانبين والحرص المشترك على تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة والعالم.

وقال محمد الديهي الباحث في العلوم السياسية: إن الزيارة تأتي في توقيت مهم في تاريخ المنطقة، وتنطوي على أهمية كبيرة في مسار العلاقات بين الجانبين، إذ أن من شأنها تعزيز ما تحقق في مسار هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، وتدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الديهي لـ«الاتحاد»: إن من بين مظاهر تطور العلاقات بين البلدين أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا بين دول الخليج.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن الفترة الحالية تشهد تطورات كبيرة على الساحة الدولية، وهو ما يدفع القوى الإقليمية، لاسيما تركيا والإمارات، إلى تعزيز علاقاتها مع بعضها.

وتفتح زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات، بحسب الديهي، آفاقاً عربية جديدة في المنطقة، مع توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، وسط توقعات بحدوث نقلة نوعية في العلاقات نحو مزيد من التطور خلال الفترة القادمة.

وما يدعم العلاقات الاستراتيجية مشاركة البلدين في فعاليات مشتركة، حيث حرصت تركيا على المشاركة في إكسبو دبي 2020، وهو أول «إكسبو» يقام في دولة عربية، لتقدم مجموعة من المنتجات المتنوعة في قطاعات مختلفة.

وقال الدكتور محمد شاكر أستاذ السياسة الدولية: إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشهد طفرة ملموسة على مختلف المستويات، وليس على المستوى السياسي فقط. واعتبر شاكر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات تأتي تتويجاً للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين تركيا والإمارات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن مكافحة الإرهاب تشكل تحدياً بارزاً أمام البلدين، وتؤمن الدولتان بأهمية تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً تحدي الإرهاب، وبذل مزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي تواجه تحدياً غير مسبوق.

وقال: «هناك سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين، على مدار الشهور الماضية، حققت نتائج مثمرة»، مشيراً إلى مذكرات التفاهم التي وقعها البلدان في الفترة الأخيرة في مجالات متعددة.

فقد وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، على سبيل المثال، مذكرة تفاهم مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا لتبادل المعلومات بين البلدين فيما يخص الجرائم المالية، وهو ما يعكس مزيداً من العمق في العلاقات المتطورة بين البلدين.

وفيما يخص الجانب البيئي جرى توقيع مذكرة للتفاهم البيئي، وذلك للتعاون في مجالات تغيير المناخ والحفاظ على البيئة ومحاولة تجنب آثار التغير المناخي، ويأتي هذا في وقت تتحد فيه الدول في مواجهة تغير المناخ، ليكون التعاون دليلاً على التقارب على كافة المستويات بين البلدين.

حقبة جـديدة

كان السفير التركي لدى الإمارات، توجاي تونشير، أكد أن مشاركة بلاده في إكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات، ما هو إلا بداية لحقبة جديدة من التعاون بين البلدين، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من الزيارات بين البلدين تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية.