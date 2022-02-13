عمار النعيمي: الفوز يأتي بمواصلة التدريب والتأهيل

عجمان (وام)

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني في عجمان ومنتسبي الإدارة، على حصولهم على المركز الأول في التمارين الاستراتيجية على مستوى الدولة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 96.3 بالمئة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الحاكم العقيد الزعابي وعدداً من ضباط إدارة الدفاع المدني.. مشيداً بهذا الإنجاز الذي يدل على الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة وكافة منتسبيها الذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذه الإنجاز التي يتشرف به كل أفراد الإدارة .

وقال سموه: إن الفوز بالمركز الأول لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء وبذل المزيد من الجهود، ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الإدارة سواء كانوا ضباطا أو أفراداً.. داعياً العاملين في الدفاع المدني كافة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحقيق المزيد منها، خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة. ووصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هذا الفوز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تتلقاه أجهزتنا الخدمية من قيادتنا العليا، ونتيجة التوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جعل التميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والحفاظ على الممتلكات والأرواح. وأكد سموه أن هذا الفوز المستحق يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي إدارة الدفاع المدني في عجمان، ودافعاً لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لتطوير الأداء كما يضع منتسبي الدفاع المدني أمام استحقاقات جديدة تدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل في المستقبل.

ومن جانبه، تقدم العقيد رائد عبيد الزعابي بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على ما يقدمانه من دعم ومساندة للدفاع.. مثمناً استقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منتسبي الدفاع المدني، والذي سيكون حافزاً لتقديم المزيد من العمل الجاد وتقديم مبادرات متميزة للارتقاء بالأداء. وقال العقيد رائد عبيد الزعابي: إن التمارين الاستراتيجية تساهم بشكل فعال في رفع الكفاءة وجاهزية عناصر الدفاع المدني وقياس الاستجابة وتنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم وقياس فعالية المعدات في مواجهة الأخطار.