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الإمارات
صقر غباش: التواصل مع المواطنين أينما كانوا نهج قيادة الإمارات
صقر غباش خلال زيارة المرضى (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:54

لندن (الاتحاد)

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المرضى الإماراتيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى غريت أورموند ستريت ومركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة ومستشفى بورتلاند ومستشفي ويلينغتون، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد برلماني من المجلس إلى المملكة المتحدة.
وقال معالي صقر غباش: تأتي الزيارة، للاطمئنان على المواطنين الإماراتيين الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، في إطار حرص المجلس على التواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، بما يمكن المجلس من تعزيز المشاركة المجتمعية وتجسيد دوره كممثل لشعب الاتحاد، وأكد معالي صقر غباش أن التواصل مع المواطنين أينما كانوا هو نهج قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً أن قيادة الدولة الحكيمة والحكومة الرشيدة والمجلس الوطني الاتحادي يتشاركون في هدف واحد، أن تكون دولة الإمارات دائماً في الريادة، وأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب على مستوى العالم.
ومن جانبهم، عبر عدد من المرضى الإماراتيين عن شكرهم وتقديرهم لوفد المجلس الوطني الاتحادي لحرصه على زيارتهم، والاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم الطبية، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وتقديرهم العميق للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وللمجلس الوطني الاتحادي على الاهتمام بأبناء الوطن وحرصهم على متابعة وتفقد أحوالهم أينما كانوا.

صقر غباش
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