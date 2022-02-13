بدء تجهيز الخرائط الرقمية لمركبات «كروز» ذاتية القيادة في دبي

دبي (وام)

أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدء التجارب وتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة نهاية العام الجاري تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023 لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تشغل مركبات الشركة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني. جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفد شركة كروز الأميركية برئاسة أنتوني جريجوري نائب رئيس الشركة للتطوير في الولايات المتحدة. وقال مطر الطاير: تسهم هذه المبادرة في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف: «ستكون دبي المنصة العالمية لانطلاق نموذج أوريجن Origin من شركة كروز، وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، وسيكون عام 2023 موعد تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030».