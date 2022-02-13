«الشارقة الخيرية» تفرج كربة 4000 حالة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية لـ«الاتحاد»: «إن الجمعية، وبدعم من فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، ساعدت نحو4287 حالة ضمن مشروع (تفريج كربة) والذي يستهدف دعم ومساعدة نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، وكذلك المُهددين بالسجن على ذمة قضايا تنفيذية إلى جانب الغارمين، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 30.8 مليون درهم على مدار العام الماضي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن إدارة المساعدات الداخلية».

وأضاف أن مشروع «تفريج كربة» يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الحالات والأسر المتعففة التي ضاقت بها الظروف، ووصل بها الحال إلى البقاء خلف قضبان المنشآت العقابية والإصلاحية لتعثرهم في سداد مديونيات وتراكمات بسبب تدني حالتهم المعيشية، وقد قامت الجمعية بتفريج كربة 4287 حالة من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، إلى جانب آخرين من المهددين بدخول السجن على ذمة قضايا تنفيذية، وكذلك مساعدة المتعسرين في سداد الرسوم الإيجارية المستحقة عنهم، حيث تكفلت الجمعية بالتكفل بسداد ديون 1839 حالة من المسجونين والمهددين بالسجن بقيمة 12 مليون درهم، بالإضافة إلى 2448 حالة من متعسري الرسوم الإيجارية بتكلفة 18.7 مليون درهم ليصبح إجمالي ما تم تقديمه 30.8 مليون درهم.

وقال: نعمل على مدار العام في مشروع «تفريج كربة» لمساعدة الحالات المستحقة في فتح نافذة أمل جديدة لهم، حيث نسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع والذي لا يتأتى إلا من خلال رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا مختلفة.