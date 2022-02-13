افتتاح مهرجان «مبزرة الخضراء» في العين

العين (وام)

افتتحت بلدية مدينة العين، مساء أمس الأول، مهرجان مبزرة الخضراء 2022 بمنطقة مبزرة الخضراء ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2022، وذلك بحضور راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وراشد المنعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية ببلدية مدينة العين، والعميد فاضل الشامسي مدير مركز زاخر بمديرية شرطة العين. يأتي هذا المهرجان ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى تعزيز المظهر العام وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات السكانية للارتقاء بجودة الحياة من خلال إضافة مرافق ترفيهية في العين.

وأكد أحمد عمران العامري رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار ببلدية مدينة العين، أن المهرجان يعتبر من المبادرات التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة العين، والتي تسهم في الترويج للمواقع السياحية والترفيهية ودعم السياحة الداخلية في منطقة العين، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال، وذلك من خلال توفير أماكن ومساحات مناسبة لهم لعرض منتجاتهم وخدماتهم لزوار في المهرجان.

وأوضح أحمد العامري، أن المهرجان تتخلله عروض للمسرح والفرق الفلكلورية المحلية والجاليات العربية ومسابقات لجميع الفئات العمرية وأنشطة رياضية مختلفة لمحبي الرياضة، إلى جانب توفير منطقة إبداعية يستطيع الأطفال من خلالها ممارسة أنشطة وألعاباً بطريقة إبداعية تجعل تجربة زيارة المهرجان ممتعة ومفيدة لهم.