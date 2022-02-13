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تعاون بين «أبوظبي الحكومية» و«يوداستي» للارتقاء بالمواهب
خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:53

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «يوداستي»، منصة التعليم الإلكترونية العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك. ووقع الاتفاقية كل من محمد غياث، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وغابريال دالبورتو، الرئيس التنفيذي لمنصة «يوداستي». وقال محمد غياث،: «تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع منصة يوداستي، ونفخر اليوم بالتعاون معهم مرة أخرى للعمل على توفير تجربة تعليمية افتراضية شاملة ومتكاملة لموظفي حكومة أبوظبي وأفراد المجتمع والشباب، والمساهمة في تعزيز كفاءاتهم وتزويدهم بالمهارات التي ستمكنهم من تحقيق التميز الوظيفي مستقبلاً». 

أكاديمية أبوظبي الحكومية
أبوظبي
دائرة الإسناد الحكومي
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