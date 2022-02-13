«قضاء أبوظبي» تمنح تراخيص جديدة لكتاب العدل

أبوظبي (الاتحاد)

أدى أحد عشر من كتاب العدل الجدد في الجهات الحكومية، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل.

وقال المستشار يوسف العبري، إن منح تراخيص الدفعة الثالثة عشرة من موظفي الجهات الحكومية لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية، يأتي في إطار الجهود المبذولة بهدف تيسير الوصول إلى الخدمات العدلية، وإتاحة خيارات متعددة أمام جمهور المتعاملين.