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الإمارات
مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لـ«الاتحاد»: «مسبار الأمل» يطلق الحزمة الثالثة من البيانات أبريل المقبل
فريق مسبار الأمل
14 فبراير 2022 02:53

آمنة الكتبي (دبي)

 قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: إنه سيتم إطلاق الدفعة الثالثة من البيانات العلمية التي جمعتها الأجهزة التي يحملها المسبار على متنه، ضمن مهمته العلمية لاستكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي في شهر أبريل المقبل، موضحاً أنه سيتم توفير البيانات العلمية على دفعات ربع سنوية أي كل 3 أشهر. وأكد شرف للاتحاد أنه بعد توافر الحزمة الأولى للبيانات العلمية لمسبار الأمل تم مشاركة المجتمع العلمي بأوراق بحثية خاصة بالبيانات من قبل الفريق، وذلك من خلال المشاركة في مؤتمرات علمية حول العالم، موضحاً أنه سيتم قريباً عرض نتائج الحزمة الثانية خلال أوراق بحثية جديدة حيث يعمل الفريق ضمن الخطة الموضوعة بإتقان.

  • عمران شرف
    عمران شرف

وأوضح: من الصعوبات التي واجهها فريق مسبار الأمل تحليل البيانات والتوصل إلى نتائج، مبيناً أن الإجابة عن الأسئلة العلمية تحتاج إلى سنتين لأن السنة المريخية تعادل سنين على الأرض لتكوين صورة شاملة عن مناخ المريخ وغلافه الجوي في أوقات مختلفة من اليوم وعبر فصول السنة المريخية.
وقال: إن هناك 3 فرق ضمن مشروع مسبار الأمل تعمل في متابعة عمليات المسبار ومراقبة صحة أجهزة المسبار، مشيراً إلى أن هناك فريقاً مختصاً في قسم العمليات والتحكم في المسبار وإرسال الأوامر، وفريقاً آخر يركز على تقييم وتحليل صحة وسلامة المسبار، بالإضافة إلى الفريق العلمي والذي يعمل على الحصول على البيانات العلمية والتأكد من صحتها وجودتها وإرسالها إلى مركز المعلومات ليتم تحليلها فيما بعد.
وأضاف: رصدت الأجهزة التي يحملها المسبار على متنه عدداً من العواصف الترابية في هذه المنطقة من المريخ حينها، لافتاً إلى أن تلك البيانات توفر فرصة التحليل والاستنتاج للعلماء ومحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية، موضحاً أن مشاركة الدفعة الثانية من البيانات تؤكد استمرار الإمارات في تنفيذ التزامها بالإسهام في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، بما يساعد على رسم صورة دقيقة حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ.
وتابع: كما تتضمن الدفعة الثانية التي تم نشرها 76 جيجا بايت من المعلومات والصور والبيانات العلمية التي جمعتها الأجهزة العلمية التي يحملها «مسبار الأمل» على متنه خلال الأشهر الأولى لبدء مهمته العلمية حول الكوكب الأحمر، كما تضمنت الدفعة الأولى من البيانات صوراً فريدة للمريخ، ترصد ملاحظات غير مسبوقة حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، والتفاعلات التي تحدث بينها.
وأضاف: وبذلك يبلغ حجم البيانات العلمية الذي تم مشاركته وإتاحته للمجتمع العلمي العالمي، بما في ذلك الدفعتان الأولى والثانية والنسخة المحدثة من بيانات الدفعة الأولى، 312 جيجابايت، فيما حجم الملفات التي تم تنزيلها 6.1 تيرابايت.
وأضاف: تركز المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» على جمع البيانات ورصد الملاحظات التي تساعد على دراسة العلاقة بين الطبقتين العليا والسفلى من الغلاف الجوي للمريخ، ما يتيح للمجتمع العلمي تكوين صورة شاملة عن مناخ المريخ وغلافه الجوي في أوقات مختلفة من اليوم وعبر فصول السنة المريخية، حيث يعد المدار الذي اختاره فريق مسبار الأمل مبتكراً للغاية وفريداً من نوعه، وسيسمح لمسبار الأمل بإمداد المجتمع العلمي العالمي بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ وطقسه على مدار الـ 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع.
وقال شرفي: يواصل «مسبار الأمل» حالياً الدوران في مداره العلمي المخطط له حول المريخ، والذي يتراوح ما بين 20 و43 ألف كيلومتر مع ميل باتجاه المريخ بمقدار 25 درجة، ما يمنحه قدرة فريدة على إكمال دورة واحدة حول الكوكب كل 55 ساعة، والتقاط ملاحظات شاملة من الكوكب كل تسعة أيام.

الكوكب الأحمر
وقال المهندس عمران شرف: تمكن مسبار الأمل منذ وصوله إلى مدار المريخ من الدوران حول الكوكب الأحمر 170 دورة حتى 9 فبراير الجاري، بمعدل دورة واحدة كل 55 ساعة، وخلال هذه الفترة تمكن المسبار من التقاط حجم ضخم من البيانات العلمية غير المسبوقة عن الكوكب الأحمر، وقد جرى إتاحة جزء من هذه البيانات على دفعتين حتى الآن.

مسبار الأمل
المريخ
مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ
عمران شرف
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