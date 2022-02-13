«أولياء أمور» الظفرة يستعرض جودة الحياة ورفاهية الطلبة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد الملتقى الأول لأولياء الأمور في منطقة الظفرة المقام تحت شعار «ملتقى الإيجابية.. تعزيزاً لجودة حياة ورفاهية الطلبة» مشاركة أكثر من 400 شخص من أولياء أمور الطلاب في جميع مدارس منطقة الظفرة.

وتناولت موزة سيف المنصوري مديرة النطاق خلال الملتقى الذي انطلق «عن بُعد» عبر «تيمز» برنامج جودة الحياة الرقمية الذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الإيجابية، موضحة أن نطاق الظفرة وعلى مدى ثلاث سنوات مضت من خلال فريق جودة الحياة في النطاق حقق الكثير من الإنجازات المتعددة، منها: تنفيذ أسبوع جودة الحياة والرفاهية في جميع مدارس النطاق بشكل سنوي، وتشكيل فرق السلامة الإلكترونية في المدارس، وتنظيم مبادرات وبرامج مختلفة تخدم جودة الحياة في المدارس، وبرامج تطوعية، وبرامج تنمية مهنية، وتحفيز وتكريم تواصل إيجابي مع الجميع، واستبانات مختلفة لقياس رضا عن خدمات مدارس نطاق الظفرة مشاركة لأفضل ممارسات التربوية، وملتقيات للمعلمين والطلبة.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع يشتمل على مجموعة من المبادرات، منها: المسح الوطني للسعادة وجودة الحياة لـ 16 ألف من سكان الإمارات. ثانياً: حزمة سياسات السعادة وجودة الحياة مثال: سياسة العودة للمدارس والتي تعمل للسماح لأولياء الأمور والآباء والأمهات من موظفين الحكومة للدوام المرن المختصر في بداية العام الدراسي ليكونوا مع أبنائهم.

ثالثاً: مؤشر السعادة للتفاعل مع أفراد المجتمع لقياس رضاهم عـن الخدمات المقدمة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ورابعاً: شبكة المدارس الإيجابية أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمدارس لترسيخ التعليم الإيجابي المبني على جودة الحياة للطلبة والمعلمين، وخامساً: برنامج حياتي هادفة لتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلبة في الجامعات، وسادساً: مدرسة الحياة لتعزيز المهارات الحياتية لدى أفراد المجتمع

وسابعاً: برنامج السلامة الرقمية بإشراف من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية وحماية الأبناء من تحديات «الإنترنت».

استراتيجية

استعرضت المنصوري جهود قيادة دولة الإمارات في تبني الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والتي تهدف إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، وتركز ضمن إطار وطني على ثلاثة محاور (الأفراد - المجتمع - الدولة). وتضم ثلاثة مستويات مجتمعية تشكل الإطار الوطني «دولة متقدمة - مجتمع مترابط - أفراد مزدهرون». وصنفت دولة الإمارات ضمن العشرين الكبار عالمياً في اثني عشر مؤشراً تنافسياً بالتنمية الاجتماعية وجودة الحياة. وفي مؤشرات جودة الحياة، صنفت الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومؤشر جودة الحياة في تصاعد مستمر ومتسارع في جميع مناحي الحياة.