الشريفي: الإذاعات المحلية شريك في تعزيز الوعي الأمني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في نشر الوعي الأمني والمروري والتثقيف والتوعية بمختلف القضايا الأمنية، مشيداً بدور الإذاعات المحلية في تحقيق تطلعات شرطة أبوظبي بوقاية المجتمع من الجريمة.

وأضاف، في كلمة بمناسبة يوم الإذاعة العالمي، والذي يصادف 13 فبراير من كل عام، أن شرطة أبوظبي تثمن دور الرسالة الإعلامية التي تصل إلى ملايين الجماهير عبر الإذاعة التي تُعد من أكثر الوسائط الإعلامية جذباً للمستمعين في دولة الإمارات وأرجاء العالم كافة.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع مختلف الإذاعات المحلية، وآخرها مع شركة أبوظبي للإعلام عبر البرنامج الإذاعي «بلادنا أمانة»، والذي بدأ بثه عبر أثير إذاعة أبوظبي FM اعتباراً من شهر يناير 2022. بإشراف وإعداد إدارة الإعلام الأمني، وتقديم منتسبي شرطة أبوظبي، وحيا الإعلاميين في كل موقع.