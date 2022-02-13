«تريندز» و«الجامعة الإسلامية الروسية» يستعرضان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» و«الجامعة الإسلامية الروسية» في قازان آفاق التعاون المشترك وسبل مد جسور التعاون بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية والمعرفية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، مؤخراً، الدكتور رفيق محمد شين، رئيس مجلس التعليم الإسلامي في الاتحاد الروسي، رئيس الجامعة، والوفد المرافق لمقر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في أبوظبي بحضور الدكتور سيف الشعالي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث استمع الوفد من سلطان ماجد نائب رئيس قطاع البحث العلمي إلى عرض موجز حول «مركز تريندز» وإداراته ومجال عمله واهتماماته، لاسيما جانب البحث العلمي وخاصة ما يتصل بالإسلام السياسي، وموسوعة الإخوان المسلمين.

بدوره، قدم الدكتور محمد رفيق شين، عرضاً حول الجامعة الروسية، ومجالات عملها، موضحاً أنها تعمل على إحياء التراث الإسلامي المعتدل في روسيا وفق معايير علمية رصينة.