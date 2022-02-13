«الرحبة» يفتتح وحدة رعاية عاجلة جديدة لدعم مصابي «كوفيد- 19»

أبوظبي (وام)

افتتح مستشفى الرحبة، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مركزاً جديداً للرعاية العاجلة مخصصاً لدعم المرضى المصابين بفيروس «كوفيد-19» والذين تتم إحالتهم من مراكز تقييم «كوفيد-19»، ليحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة، بحسب حالتهم الصحية. وتبدأ رحلة المريض الذي تأكدت إصابته بفيروس «كوفيد-19» في مركز الرعاية العاجلة الذي يتم فيه عمل فحوص الدم المستعجلة والأشعة وإدخال المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بناء على تقييم الحالة إلى غرف العناية الحثيثة أو العناية الفائقة ليتم بعدها البدء في برنامج العلاج وخطة لإخراج المريض بمجرد استقرار حالته. وقال الدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة «صحة»: «لطالما كانت صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، وفي إطار جهودنا المستمرة لتحسين رحلة المريض، ستشكل وحدة الرعاية العاجلة الجديدة ركيزة مهمة ستمكننا من تحسين رحلة المريض وضمان حصوله على الرعاية والعلاجات التي يحتاج إليها». وأضاف: «من خلال خدمات (كوفيد- 19) الشاملة والمتكاملة التي تقدمها صحة عبر منشآتها بدءاً من اختبار مسحة الأنف واللقاحات، وصولاً إلى مراكز تقييم كوفيد المتميزة وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة في مستشفى الرحبة، سنظل ملتزمين بمساندة مرضانا وتقديم رعاية استثنائية في كل مرحلة من مراحل رحلة الرعاية الصحية». وقال إن مستشفى الرحبة تم تخصيصه لعلاج حالات الأمراض المعدية في عام 2019 مثل «كوفيد-19»، حيث تمت مضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 250 سريراً في المجمل، 200 منها لرعاية الحالات الحادة، و50 مخصصة لوحدة العناية المركزة، كما تم تجهيزه بالكامل بأحدث التقنيات والعلاجات المبتكرة. وخلال العام الماضي شهد مستشفى الرحبة الذي تديره مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» عمليات تجديد وتوسعة شاملة لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية متخصصة مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم الفردية في بيئة داعمة ومحفزة تساعد على الشفاء.