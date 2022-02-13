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دبي تستضيف المؤتمر الدولي لإصابات وكسور العظام
دبي تستضيف المؤتمر الدولي لإصابات وكسور العظام
14 فبراير 2022 02:51

دبي (وام)

تستضيف دبي المؤتمر الدولي السادس لجراحة العظام والكسور الذي يعد أكبر تجمع إقليمي لأطباء الإصابات وكسور العظام، بمشاركة 2500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم، وذلك يوم الخميس المقبل في فندق «مريديان دبي». 
وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى راشد رئيس المؤتمر، إن جائحة «كوفيد -19» أثرت على التجمعات العلمية، لكننا في دولة الإمارات استكملنا مسيرتنا وأداء مهمتنا تجاه قطاع جراحة العظام والتي تعد من أكثر التخصصات المتطلبة للتعليم الطبي المستمر، مشيراً إلى أن المؤتمر سيمنح المشاركين به 21 ساعة معتمدة من هيئة الصحة بدبي لسد الفجوة التي حصلت خلال العامين الماضيين في التعليم الطبي، والذي يعتبر من أهم معايير تجديد الترخيص لمزاولة المهنة. 
 وذكر أنه سيتم خلال المؤتمر تقديم 115 محاضرة من قبل 43 متحدثاً عالمياً حول مختلف طرق الحديثة في التعامل مع جراحة العظام والكسور، موضحاً أن المؤتمر بات على مدى السنوات الخمس الماضية وجهة لجميع العاملين بقطاع طب وجراحة العظام من داخل الدولة وخارجها، ونوه إلى أن قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى راشد نجح في الحصول على موافقة المجلس العربي للاختصاصات الطبية لتدريب الأطباء للحصول على البورد العربي في جراحة العظام والكسور.

دبي
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