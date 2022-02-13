«إسعاف دبي» و«دبي للثقافة» تبحثان آفاق التعاون

دبي (وام)

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف آفاق تطوير الشراكات والتعاون المشترك مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بهدف تحقيق أفضل علاقة تكاملية بين الطرفين تدعم جودة الحياة في دبي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهالة بدري المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك في مقر «إسعاف دبي» بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد خليفة الدراي حرص المؤسسة على إيجاد صيغة شراكة استثنائية بين الطرفين، بما يشكل إضافة نوعية في مجال التعاون المشترك وإسعاد أفراد المجتمع، معرباً عن استعداد المؤسسة لتقديم خدمات نوعية متخصصة للهيئة وجاهزيتها لتغطية الفعاليات والمواقع والأحداث والمشاريع التي تشرف عليها وتديرها «دبي للثقافة» بشكل عام. من جانبها رحبت هالة بدري بإقامة شراكة بين «دبي للثقافة» و«إسعاف دبي»، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.