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الإمارات
طلبة «الحكومية» يصممون «مدرسة المستقبل» خلال شهر الابتكار
طلبة «الحكومية» يصممون «مدرسة المستقبل» خلال شهر الابتكار
14 فبراير 2022 02:51

دينا جوني (دبي) 

تطلق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في شهر الابتكار مبادرة «تصميم مدرسة المستقبل»، وهي مسابقة وطنية لتمكين الطلبة من استخدام شغفهم لتغيير العالم وإعادة تخيّل التعليم وتوظيف الأفكار لتحويل المدارس إلى أكثر الأماكن إلهاماً. تهدف المسابقة بشكل عام إلى تحسين تعلّم الطلبة ودمج الاستجابات للتحديات التي أحدثتها جائحة «كورونا»، ولتحليل تأثير التكنولوجيا على تنمية الإنسان، وذلك من خلال التجارب البحثية التي تعزز عملية التعلّم والتعليم لدى الطلبة إدراكاً للدور الأساسي الذي ستلعبه لمعالجة التحديات الحالية والتحضّر لأي تحديات وبائية مطلقة.
كما تهدف إلى تعزيز وتشجيع نشر البحوث المتعلقة بتأثير التكنولوجيا، والتي طورها الطلبة والمعلمون في مؤسساتهم التعليمية وفي سياقاتهم المدرسية، وإدراكاً للأثر الذي تولده هذه الممارسات في تنمية المهارات على البيئة المدرسية، وتعزيز التفكير النقدي والبحث العلمي في المعرفة والتنمية في المجتمع، وتعزيز قدرة الطلبة على المعرفة المناسبة من خلال استكشاف الظواهر، وحلّ المشاكل، وتسجيل وتحليل البيانات والأدلة، والربط بين خبراتهم ونتائجهم. 
وحددت «تعليم» خيارين للمشاركة في المسابقة هما الصف المبتكر الذي يستهدف الطلبة، وآخر يستهدف المعلمين. ويطبق الخيار الأول عبر مشاركة جميع طلبة الصف مع المعلم رائد الصف لتصميم مدرسة المستقبل. ويسمح بمشاركة جميع الصفوف من المدرسة نفسها على أن يشارك كل صف بفكرة مختلفة. ويتم توثيق المشاركة عبر فيديو لا تتجاوز مدته خمس دقائق. أما الخيار الثاني، فيشارك فيه المعلمون بشكل فردي عبر تقديم بحث تربوي عن مدرسة المستقبل، وأفضل الممارسات والأفكار التي تم تطويرها ومساهمتها في تحسين تعلّم الطلبة. ويقدّم المعلم مشروعه عبر فيديو تتراوح مدته بين 8 و10 دقائق. 
ويمكن للمشاركين تقديم اقتراح وتطوير مشروع للبحث أو مشروع التطور التكنولوجي، المتعلق بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والفنون. 
وتقوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتعيين لجنة تحكيم داخلية معنية بتقييم المشاريع المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ترشيح محكّمين بالتعاون مع شركاء المؤسسة للمشاركة في تقييم المشاريع المرشّحة خلال المسابقة. وسينظم معرض للمشاريع التي وصلت إلى التصفيات النهائية في 21 مارس، والإعلان عن الفائزين وتكريمهم في 28 مارس. 
وأشارت «تعليم» إلى أنه إذا تم وضع الطلبة فــي الصفــوف الأمامية للتغيير فــي مدارسهم، وتمكينهم مــن التعبير عن أحلامهــم، وتزويــد تلــك الأحلام بالمهــارات اللازمــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ، عندئـذ يمكنن إحــداث ثــورة فـي تجربـة المدرسـة من خلال جيل جديد قائد وقادر على الحلم وتحقيق الطموحات. 
ولفتت إلى أن الابتكار يســتخدم التكنولوجيــا كأداة لتطبيــق المعرفــة وربطها بأجهـزة الحاسـوب والروبوتـات. ومـن خـلال هـذه الأدوات، يتعلـم الطلبـة كيفيـة تشـكيل العالـم مـن حولهم باسـتخدام الأفـكار المبتكـرة بمسـاعدة ودعـم المجتمع.
وأعدّت «تعليم» حزمة من الأنشطة لدعم مديري المدارس خلال شهر الابتكار، وإعطائهم نهجـاً مبتكـراً وعمليات جديدة لتصميم مدرسـة المسـتقبل وبناء مشــروع جديـد علــى أساس التعلّم مع الطلبة في أي وقت. ويمكن تكييف أو توسيع هـذا المبـدأ التوجيهي ليناسـب احتياجات الطلبة والمناهـج الدراسـية.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
شهر الابتكار
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