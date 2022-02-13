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زكي نسيبة يشيد بالإنجازات الابتكارية لجامعة الإمارات
زكي نسيبة
14 فبراير 2022 02:52

العين (الاتحاد)

أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بــ«الإنجازات الابتكارية الرائدة التي حقّقتها جامعة الإمارات خلال شهر الابتكار 2022».
وثمّن جهود أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية والإدارية والعلماء والباحثين، الطلبة والقائمين على تنظيم كافة الفعاليات والمُسابقات في مجال الابتكار داخل الجامعة وفي جناحها بـ«إكسبو 2020 دبي»، الذين يعملون بروح الفريق الواحد لإبراز مكانة جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» وريادتها المتواصلة في مجالات البحث والتطوير والابتكار وروح التحدي من أجل تطوّر وتقدّم دولة الإمارات». وقال معاليه: أشعر بالفخر لرؤية جميع هذه الإمكانات الرائدة وتفوّقها في إبراز البيئة التعليمية الابتكارية التي تحظى بها جامعة الإمارات، وبما يتماشى مع رؤية القيادة وتطلّعاتها الوطنية ودعم مسيرة الدولة بأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار على مدار الخمسين عاماً المُقبلة.

زكي نسيبة
جامعة الإمارات
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