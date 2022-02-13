«صحة دبي» تستعرض أحدث تقنيات التدريب الطبي

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها بفعاليات «الإمارات تبتكر 2022» في مقر «إكسبو 2020»، استعرضت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث أحدث التقنيات المستخدمة في التدريب الطبي المهني من خلال جهاز (فيرتي) الذي يعرض واقعاً افتراضياً لتدريب مقدمي الرعاية الصحية على مختلف المهارات والممارسات الطبية، وتقييم وتحسين وتطوير قدرات الأطباء عبر قصص تفاعلية مدروسة بالتعاون مع شركة «تراي سي».

ويتميز جهاز الواقع الافتراضي (فيرتي) بتقديم محتوى تعليمي ثنائي الأبعاد يوفر تجربة تحاكي الواقع بهدف تمكين الأطباء المتدربين من التعامل مع مختلف السيناريوهات الواقعية المختلفة للمرضى، حيث يقدم البرنامج سيناريوهات مختلفة لحالات مرضية وهمية يتم استخدامها لتقييم طلبة الطب والإقامة بمستشفيات هيئة الصحة بدبي ومنشآتها الطبية المختلفة. كما يقوم الجهاز بتسجيل وتوثيق التفاصيل الدقيقة المتعلقة بأداء المتدرب في الوقت المخصص للتدريب من خلال تحليل البيانات، مما يساعد على إنشاء التقارير واقتراح التحسينات اللازمة لزيادة كفاءة الطبيب المتدرب والفريق الطبي بشكل عام.